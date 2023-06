Vi porto sul Suv degli youtuber: la corsa a 124 all’ora contro il piccolo Manuel

"Sono distrutto". Sono le prime parole di Matteo Di Pietro dopo l'interrogatorio per l'incidente di Casal Palocco. Nelle scorse ore la giudice per le indagini preliminari, Angela Gerardi, ha rilasciato un comunicato sull'inchiesta e le dinamiche dello scontro del 14 giungo 2023, in cui è morto il piccolo Manuel Proietti, 5 anni. È stato constatato che il Lamborghini Urus guidato da Di Pietro, al momento dell'impatto con la Smart di Elena Uccello, mamma del bimbo, viaggiasse a una velocità di 124 chilometri orari dove il limite dovrebbe essere 30. Ma non solo: le indagini hanno verificato che prima dell'imbocco di via Macchia Saponara, dove è avvenuto lo scontro mortale, il Suv ha raggiunto la velocità di 145 chilometri all'ora. Ed era sempre una strada urbana.

Matteo Di Pietro ha rilanciato le accuse del gip spiegando come secondo lui non viaggiasse a una velocità "superiore ai 65 chilometri orari". Poi le parole per Manuel e la sua volontà di "voler tornare indietro", anche se sa che purtroppo non è possibile. Ma cosa ha visto il ventenne prima dell'impatto? È stato confermato che il ragazzo non avesse il cellulare in mano durante la corsa, nonostante fosse una delle accuse più forti rivolte verso di lui. Tanto forte da essere stata presa in considerazione dal governo: proprio nelle ultime ore il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo codice della strada che inasprisce le pene per chi viene trovato con il telefono al volante.

Attraverso i dati rilasciati dal giudice, Today.it ha provato a simulare gli ultimi chilometri di una folle corsa a caccia di like e visualizzazioni, per una sfida che ha provocato una morte tanto orribile quanto insensata.

La prospettiva di Di Pietro a 145 all'ora

Da quanto è stato confermato nei comunicati del gip, Matteo Di Pietro prima di imboccare la strada di via Macchia Saponara sfreccia lungo via dei Pescatori, uno stretto rettilineo urbano dove il limite di velocità per molti tratti è di 30 chilometri orari: qua - secondo le indagini - il Suv avrebbe raggiunto i 145 all'ora. Today.it ha scelto come punto di partenza per raccontare gli ultimi chilometri dello youtuber prima dello schianto l'incrocio di via dei Pescatori con via di Casal Palocco. Ecco il percorso che porta nel famoso quartiere residenziale alla periferia di Roma:

Via dei Pescatori è una strada sconnessa, fiancheggiata da guardrail, erbacce, arbusti e pini. Proprio i pini marittimi costeggiano tutto il bordo stradale e rendono la carreggiata piuttosto stretta e dissestata. Per questo motivo - come avevamo già raccontato - il limite è di 30 all'ora. Qui Matteo Di Pietro, secondo le indagini, avrebbe deciso di spingere il piede sull'acceleratore e raggiungere una velocità quasi cinque volte superiore: 145 chilometri all'ora.

A questa velocità, ogni secondo che passa il Suv percorre 40 metri. Ottanta metri ogni due secondi. Via dei Pescatori scorre in poco più di un attimo. Si passa in mezzo alle case. Così come davanti al giardino del quartiere, il "Parco degli alieni". Incroci, strisce pedonali, altre auto e giardini privati. A 145 all'ora il paesaggio si mescola nei finestrini. E poi svolte e parcheggi. Sulla stessa strada si affaccia anche una scuola. Il rumore assordante del motore. Forse il brivido, per lo youtuber al volante, di una sfida inutile e folle. Come una corsa in Formula 1: l'accelerazione del Suv infatti si avvicina a quella delle monoposto di trenta, quarant'anni fa. Cinque persone a bordo: Matteo Di Pietro, gli altri due youtuber del gruppo TheBorderLine e due amici. In quel momento, del loro quartiere, a quella velocità, sicuramente vedono ben poco.

La via prosegue nel suo lungo rettilineo. Così come la folle sfida. Nemmeno la richiesta degli amici la rallenta. A un certo punto hanno paura. Uno degli youtuber a bordo con Di Pietro racconterà di avergli chiesto di rallentare: "Non guardavo la strada perché avevo in mano la telecamera e mi stavo riprendendo [...] e una volta finita di registrare la scena, gli ho chiesto di andare piano. Come tutti avevamo fatto nei giorni precedenti". L'unica cosa che riesce a farli rallentare è la rotonda alla fine di via dei Pescatori. Qui il Suv carico di ragazzi e della loro idiozia svolta a destra. Seconda marcia. Terza. Il cambio sequenziale, con le manette dietro il volante, scarica i cavalli di potenza sull'asfalto. È l'inizio di via Macchia Saponara. Gli ultimi 14 secondi di vita del piccolo Manuel.

Gli ultimi 14 secondi prima dell'impatto

Sempre dalle indagini risulta che il Gps abbia confermato la velocità del Lamborghini Urus dopo la rotonda: 124 chilometri orari, la stessa registrata al momento dell'impatto. Dai dati, scrivono gli investigatori, "emerge in buona sostanza che imboccata tale via (via Macchia Saponara, ndr), riprendeva velocità raggiungendo in soli 14 secondi la velocità di 124 km/h immediatamente prima dell'impatto". Centoventiquattro chilometri orari, infatti, quel Suv li può raggiungere in appena sette secondi.

La strada che porta dalla rotonda all'incrocio dell'incidente è lunga 220 metri. Ma soprattutto è in curva. E - dalla visuale dello youtuber al volante - si affronta una piccola salita. Si passa davanti a una siepe di gelsomino che ricopre una recinzione. E anche al cartello che dà il benvenuto nel quartiere di Casal Palocco. Proprio lì sotto, un altro segnale indica la zona videosorvegliata. E appena dieci metri dopo, ecco la telecamera che, proprio per la curva, non inquadrerà l'incidente mortale. Una volta c'era anche il cartello che indicava il limite di 30 chilometri orari. Ma, raccontano nel quartiere, è stato sostituito dalla telecamera. Il limite, essendo una zona abitata, non può comunque essere sopra i cinquanta all'ora. Ma lungo questa curva, sempre secondo le indagini, Matteo Di Pietro spinge il Suv a oltre centoventi.

I marciapiedi sono stretti in entrambe le direzioni. E, sulla destra, nel parabrezza appare la schiera di ville con muri alti e cancelli tipici di un ricco quartiere residenziale. Mancano poche decine di metri all'incrocio con via Archelao di Mileto. A 124 all'ora si percorrono oltre 34 metri al secondo. Ogni respiro, sessantotto metri. C'è un attraversamento pedonale ben segnalato. Poi il botto.

Sul luogo dell'incidente restano ora le tracce dei rilievi della polizia. Non ci sono segni di frenata. Questo ha portato il giudice a scrivere che: "Verosimilmente, la decelerazione improvvisa e rapidissima è stata conseguenza dell'avvistamento dell'auto in prossimità del punto in cui si è verificato l'incidente". La mamma di Manuel, è stato confermato, aveva già azionato la freccia per svoltare a sinistra. Lo ha confermato l'autista di un'autobus dell'Atac. Gli ultimi 14 secondi che hanno distrutto una famiglia e la vita di un bambino si sono conclusi così. Il rumore delle lamiere, l'esplosione dei finestrini. Il silenzio. Le grida.

Il modello noleggiato: quasi una Formula 1

Il modello di Suv coinvolto nell'incidente è un Lamborghini Urus, una versione non più prodotta dal colosso della Motor Valley italiana. Sul sito ufficiale, infatti, sono disponibili soltanto i modelli Urus S e Urus Performante, quelli successivi all'auto noleggiata da Di Pietro e ancora più potenti.

L'Urus affittato dalla società romana Skylimit agli youtuber è la "versione base". Di colore azzurro sgargiante, è un Suv cinque porte lungo 511 centimetri, largo 202 e alto 164. Ha un peso di 3.500 chili, spinto da un motore di 650 cavalli, che equivalgono a una potenza finale di 478 chilowatt. Alimentato a benzina, ha un cambio sequenziale a otto marce. Può raggiungere una velocità di 305 chilometri all'ora e la sua accelerazione può arrivare da 0 a 100 in soli 3,6 secondi. Tutto questo al prezzo di listino di 232.490 euro.

I modelli Lamborghini affittati dalla Skylimit hanno tariffe che partono dai 2000 euro al giorno. Il motivo per cui il gruppo di youtuber aveva scelto quest'auto era la realizzazione di una challenge, la sfida: restare "50 ore in una Lamborghini", il titolo dato alla loro prova da diffondere poi sui social. Al momento dell'incidente, a bordo c'erano tre youtuber e due amici estranei al gruppo, Simone Dutto e Gaia Nota. Quest'ultima è la testimone più importante, salita poco prima dello schianto.

La sfida era finta

Continuano intanto le indagini, dopo il primo interrogatorio di Matteo Di Pietro e degli altri componenti del gruppo. Nelle scorse ore la comunità di Casal Palocco si è stretta attorno alla mamma di Manuel, Elena Uccello, con una fiaccolata in suo onore. La mamma ha spiegato come "l'odio non sia entrato nel mio cuore", dimostrando una forza incredibile per una tragedia così grande. Matteo Di Pietro resta ai domiciliari anche dopo l'interrogatorio. Il motivo è legato al rischio di "inquinamento delle prove": dall'abitacolo e dai telefoni dei ragazzi sono infatti spariti dei video che avrebbero potuto accelerare le indagini. Al ventenne non verrà comunque associata l'aggravante dell'uso di cannabis, in quanto anche il secondo esame tossicologico ha dato esito positivo ma in quantità che fa pensare a un utilizzo di droga nei giorni antecedenti all'incidente. Ora, il giovane youtuber rischia dai 2 ai 7 anni di carcere.

Restano da chiarire - tra le tante domande sull'incidente - i motivi che hanno spinto Di Pietro a questa folle corsa. Perché l'obiettivo di tutto era la challenge "50 ore in Lamborghini": ma la sfida è una pura finzione. Come confermato da uno dei ragazzi infatti la prova era cominciata il giorno prima della tragedia, il 13 giugno 2023. E il video finale sarebbe stato un montaggio dei filmati realizzati in momenti diversi e in diverse situazioni, simulando così 50 ore reali nella macchina. Questo genere di prodotti pubblicitari sono normali nel mondo degli youtuber. Soprattutto tra i fan di TheBorderline, che hanno un target di riferimento adolescenziale. Ragazzini che amano le sfide impossibili. Una commedia che, nelle sue rappresentazioni sopra le righe, Matteo Di Pietro e i suoi youtuber hanno trasformato in tragedia.

