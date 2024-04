Schianto tremendo, l'auto prende fuoco: un morto e due feriti

Drammatico incidente stradale a Zane, in provincia di Vicenza. Una persona è morta e due sono rimaste ferite nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 aprile, sulla strada provinciale 66: un'automobile ha preso fuoco dopo lo scontro frontale con una seconda vettura. Alcuni automobilisti di passaggio, viste le fiamme, sono riusciti a tirare fuori dall'abitacolo dell'auto, una Volkswagen Golf, due persone, mentre il guidatore dell'altra vettura, una Renault Megane, è riuscito a uscire da solo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Schio che hanno provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza le persone coinvolte.

Le due persone che si trovavano a bordo della Golf, gravemente ferite, sono state prese dal personale del Suem 118 e trasferite in pronto soccorso, ma un uomo è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Trasferito in pronto soccorso per le cure anche l'automobilista che si trovava al volante della Megane. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per chiarire la dinamica dell'incidente.