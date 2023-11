Scende dall'auto rimasta senza benzina, 19enne travolta e uccisa

Investita e uccisa da un camioncino sulla Nuova Bazzanese, in provincia di Bologna. La ragazza di 19 anni che ha perso la vita nell'incidente avvenuto nella serata di ieri, lunedì 6 novembre nella zona di Zola Predosa, viaggiava insieme al padre e alla sorellina di 11 anni quando è avvenuta la tragedia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la giovane sarebbe scesa insieme al padre dalla vettura, rimasta ferma nei pressi dell'uscita 7 perché rimasta senza benzina.

Fuori dal mezzo e in un tratto di strada poco illuminato, i due sarebbero stati travolti da un camioncino che sopraggiungeva dalla stessa direzione di marcia: la ragazza è morta sul colpo, mentre il padre è rimasto ferito lievemente così come il conducente del camioncino. La ragazzina di 11 anni che era in macchina è stata portata precauzionalmente all'ospedale Maggiore, ma subito dimessa.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118, oltre ai carabinieri della compagnia di Borgo Panigale, che si stanno occupando dei rilievi e degli accertamenti necessari a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Nello stesso tratto della Nuova Bazzanese, lo scorso 23 ottobre, era avvenuto un altro drammatico schianto, in cui avevano perso la vita due persone, Lara Cattani e Tiziana Brucato, zia e nipote di 51 e 30 anni.

