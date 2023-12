Due fidanzati coinvolti in due incidenti aerei quasi nello stesso istante: l'incredibile coincidenza

Uniti nella buona e nella cattiva sorte. Due fidanzati sono rimasti coinvolti in due incidenti aerei che si sono verificati nella stessa zona e quasi nello stesso istante. L'incredibile storia arriva dalla provincia di Torino ed è accaduta nella giornata di ieri, domenica 17 dicembre 2023.

Come racconta Davide Petrizzelli su TorinoToday un aereo ultraleggero è precipitato finendo in via Bonino a San Gillio contro un palo. A bordo c'erano il pilota, un 38enne italiano, e una 22ebbe torinese. Il primo ha riportato serie lesioni, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cto di Torino dove sta lottando per sopravvivere. Portata in ospedale anche la ragazza: la prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita.

Per una strana e quasi incredibile coincidenza anche il fidanzato della giovane, italiano di 30 anni residente a Torino, alla stessa ora si trovava anche lui come passeggero su un altro aereo ultraleggero che è precipitato nella frazione Sant'Antonio di Favria. In questo caso i danni sono stati meno gravi, anche perché l'atterraggio di fortuna è avvenuto in un campo. Il 30enne e il pilota, un 42enne di Torino, sono stati trasportati all'ospedale di Ciriè con traumi lievi.

I due aerei erano partiti da aeroporti turistici diversi: il primo da quello di Pianezza, il secondo da quello di Busano. I carabinieri delle compagnie di Rivoli e di Ivrea hanno accertato che si tratta di due incidenti aerei del tutto indipendenti tra loro anche se entrambi sarebbero stati provocati dal rientro tardivo e dalle condizioni di scarsa visibilità dovuta al buio.

