Inferno sulle autostrade: incidenti a catena, decine di veicoli coinvolti e tre morti

Mattinata infernale sulle autostrade italiane. Il bilancio totale è di tre morti e decine e decine di feriti. Dopo il maxi tamponamento avvenuto sull'A22, nel Modenese, che ha provocato 16 feriti, di cui due gravi, sono stati segnalati incidenti a catena sull'autostrada A21. Lo schianto più grave è avvenuto tra il casello di Pontevico e quello di Manerbio, in direzione Brescia, e ha coinvolto diverse auto e una bisarca. Stando alle primissime informazioni trapelate, entrambe le vittime viaggiavano a bordo di una macchina che è rimasta incastrata sotto l'autotreno a due piani. La causa dell'incidente sarebbe stata la fitta nebbia.

Il numero dei feriti, scrive BresciaToday, non è ancora definitivo: "al momento si confermano oltre 50 persone coinvolte", fa sapere l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza. Sul posto ci sono le squadre dei vigili del fuoco di Brescia e di Cremona, che stanno estraendo numerose persone dalle lamiere; 5 automediche e 13 ambulanze.

"Auto in fiamme e ammassi di lamiere, mai visto nulla del genere in vita mia"

La collega Laura Almici di BresciaToday ha raccolto la testimonianza di un automobilista coinvolto con la moglie nella terribile catena di incidenti. "Ero diretto verso Cremona - racconta l'uomo - quando, all’altezza di Manerbio, mi sono trovato di fronte un muro di nebbia e camion: ho sterzato verso la striscia di erba che c’è prima del guardrail che separa le due carreggiate. Poco dopo ho cominciato a udire il rumore delle auto e dei camion che si schiantavano, soprattutto nell’altra direzione di marcia, poi un silenzio surreale. A quel punto ho abbassato il finestrino. Credo di non aver mai visto nulla del genere in vita mia: nella carreggiata opposta c’erano cabine dei camion divelte, auto ridotte ad ammassi di lamiere, veicoli in fiamme. Un vero e proprio inferno".

Le pattuglie della polizia stradale di Brescia, Cremona, Montichiari e pure di Bergamo si stanno occupando dei rilievi e della complessa gestione del traffico. L'autostrada è stata chiusa dal casello di Cremona a quello di Manerbio, in direzione Brescia; nel senso opposto, tra Brescia e Pontevico. Pesanti le ripercussioni anche sulle strade secondarie: anche qui si registrano rallentamenti e code. Sempre questa mattina, lunedì 5 febbraio, un'altra carambola si è verificata ancora una volta sull'A21, ma in direzione di Cremona. E non è tutto.

A21, un altro incidente vicino Piacenza

Poco prima delle 9 di mattina un altro grosso tamponamento a catena tra diverse auto e alcuni camion è avvenuto sulla stessa autostrada tra Castelsangiovanni e Piacenza, all'altezza del chilometro 147. Sono in tutto quattro i focolai di incidente su cui si sono concentrati i soccorritori, con almeno 13 persone coinvolte che sono state soccorse sul posto: di queste, quattro sono finite all'ospedale, fortunatamente nessuno si trova in pericolo di vita.

Dramma sull'A22, prima un maxi tamponamento, poi l'incidente mortale

In mattinata un altro maxi tamponamento era stato registrato in A22, sempre a causa della nebbia, con decine e decine di mezzi coinvolti. Lo scontro è avvenuto intorno alle 8.20 all'altezza del km 293, tra Reggiolo e Carpi in direzione Modena, e ha paralizzato per diverse ore l'autostrada.

Ma non è finita. Pochi minuti prima di mezzogiorno, sulla stessa autostrada, si è verificato un incidente con esito mortale. Lo scontro, di cui dà notizia ModenaToday, ha riguardato due camion ed è avvenuto tra Campogalliano e Carpi, nei pressi dell'area di servizio Campogalliano Est. Un autoarticolato ha tamponato violentemente il mezzo pesante che lo precedeva: nel'impatto il conducente è rimasto incastrato all'interno della cabina di guida e ha riportato lesioni gravissime.

Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia stradale che ha richiesto i soccorsi del 118. Un'ambulanze e l'elisoccorso di Bologna si sono portati sul posto, ma ormai per l'autotrasportatore era troppo tardi. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione.