Bus che diventano trappole mortali: i più gravi incidenti degli ultimi 30 anni

Oltre 150 morti e altrettanti feriti negli ultimi 30 anni. L'incidente di Mestre, in cui hanno perso la vita 21 persone, è soltanto l'ultimo di una lunga lista di tragedie avvenute in Italia in cui lo schianto di un autobus ha portato alla morte decine di uomini, donne e bambini. Nell'incidente avvenuto nella serata di martedì 3 ottobre un pullman che stava percorrendo il cavalcavia della bretella che porta verso Marghera (Venezia) ha sfondato il guardrail ed è volato dal cavalcavia, facendo un volo di circa 30 metri. Le cause sono ancora da chiarire ma, come avvenuto in passato, le ipotesi possono essere molteplici, dal guasto al malore del conducente, fino all'errore umano. La storia degli ultimi 30 anni è purtroppo ricolma di episodi simili: dalla strage avvenuta in Val Badia nel 1993 alla tragedia avvenuta in provincia di Verona nel gennaio del 2016, passando ovviamente per il precedente più grave, avvenuto ad Avellino nel 2013 e costato la vita a 40 persone.

Verona, bus prende fuoco in A4: 16 morti

La tragedia più vicina dal punto di vista cronologico è quella avvenuta il 21 gennaio del 2016 in provincia di Verona. Un pullman con a bordo una comitiva di turisti ungheresi che stavano tornando in patria si schianta e prende fuoco sull'autostrada A4. Un inferno di fuoco in cui perdono la vita 16 passeggeri, tutti giovanissimi. Le vittime sono poi diventate 17 nel marzo del 2017, dopo il decesso di uno dei feriti.

Irpinia 2013, la più grave tragedia italiana

Quella avvenuta il 28 luglio del 2013 rimane ad oggi la più grave tragedia autostradale italiana. A causa di un guasto ai freni, un bus precipita dal viadotto Acqualonga sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, nel comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Il mezzo, dopo un volo di 40 metri, si schianta in una zona boschiva. Il bilancio è terribile: 40 morti su 48 persone che si trovavano a bordo.

I tre incidenti del 2010

L'incidente avvenuto il 3 dicembre del 2010 in provincia d Agrigento poteva avere un bilancio ben più drammatico. Un pullman della Riggi Tour viene travolto sul passaggio a livello di contrada Carlino, nei pressi di Canicattì, da un treno in servizio sulla linea Caltanissetta-Agrigento. Sei le persone ferite, per quella che viene ricordata come una tragedia sfiorata. Soltanto una mezz'ora prima dello schianto il bus era carico di turisti di ritorno da una gita ad Agrigento.

Sempre nel 2010, il 17 maggio, uno scuolabus diretto alla scuola elementare di Novedrate, in provincia di Como, si schianta contro due automobili sulla strada provinciale e finisce fuori dalla carreggiata. Feriti 12 bambini e tre adulti. Drammatico invece il primo dei tre incidenti avvenuti nel 2010. La notte del 16 febbraio un bus francese in gita scolastica in Italia precipita in una scarpata nel tratto della A12, all’altezza del casello di Massa. Tre i morti: l'autista del mezzo, una maestra e uno dei bambini a bordo, oltre a una decina di feriti.

Bus con 60 studenti esce fuori strada

Andando a ritroso nel tempo si arriva al 19 gennaio del 2009. Un bus di linea con a bordo circa 60 studenti delle scuole superiori esce fuori strada e finisce in una scarpata nei pressi di Fermo: 35 i giovani rimasti feriti.

Pullman dei tifosi della Juve contro una casa

Due morti e 26 feriti invece nell'incidente avvenuto il 21 ottobre del 2008 a Etroubles, in Valle d'Aosta. Un bus con a bordo i tifosi della Juventus diretti dalla Svizzera a Torino per assistere alla sfida contro il Real Madrid, si schianta contro un'abitazione.

Scontro tra bus e tir a Fasano: 4 morti

Un altro drammatico incidente che riguarda gli autobus è datato 3 luglio 2008. Un autobus con a bordo una cinquantina di anziani si scontra con un mezzo pesante a Fasano, in provincia di Brindisi. Il bilancio è di 40 feriti e quattro morti: l'autista e tre passeggeri.

Scuolabus esce fuori strada a Stroppiana

Il 9 maggio del 2007 un bus con a bordo 41 bambini diretto a Stroppiana, in provincia di Vercelli, si ribalta sulla bretella autostradale Santhià-Casale Monferrato. Perde la vita un bambino e restano feriti altri 20.

Gli incidenti del 2006

Il 2006 è un anno contrassegnato da due drammatici incidenti autostradali. Il bilancio più tragico è quello del 7 febbraio: un bus di agenti commerciali di origine turca sfonda il muro che delimita via Trionfale, a Roma, e precipita in un giardino provato, provocando 12 morti e 20 feriti. Qualche mese più tardi il secondo dramma: il 7 agosto un'autocisterna travolge un bus carico di turisti arrivati dalla Lettonia e un'automobile, che in quel momento erano fermi sulla corsia destra dell'autostrada A4, nei pressi di Milano. Due i morti e 14 i feriti.

La carambola mortale in Romagna

La lunga lista delle tragedie porta al 7 giugno 2003. Un pullman con a bordo 65 turisti provenienti da Germania, Moldavia e Ucraina, e diretto sulle coste tra Jesolo e Rimini, carambola nei pressi della galleria dei Monti Berici, sulla A4 Brescia-Padova, fermando la sua corsa dopo aver impattato su entrambi i lati della carreggiata. I morti sono sei, tra cui due bambini, oltre a una cinquantina di feriti.

Il dramma nel viaggio verso Mirabilandia

Una giornata di divertimento che si trasforma in tragedia è quella che risale al 13 luglio del 2002. Un pullman di piccole dimensioni con a bordo i ragazzi della parrocchia di Rivarolo, in provincia di Torino, si ribalta dopo l'urto con la motrice di un tir lungo l'autostrada A-14 tra Cesena e Rimini. I ragazzi erano diretti al parco di Mirabilandia per un viaggio premio: quattro le vittime.

Gli incidenti negli anni '90

La tragedie autostradali sono diverse anche negli anni '90. Il 2 ottobre del 1999 un pullman con a bordo una comitiva di amici di Castel Madama (Roma) diretta a un matrimonio, si schianta contro un muro della galleria tra Rapallo e Recco, in provincia di Genova, provocando 8 morti e 28 feriti. Otto le vittime anche nell'incidente del 15 luglio '97: sull'autostrada A25 Roma-Pescara, all'altezza del casello di Bussi, un autotreno tampona un pullman, con a bordo un gruppo di anziani in gita fermo sulla corsia d'emergenza per un guasto. Dieci vittime il 26 novembre del 1995 sulla provinciale tra Assoro e Leonforte, in provincia di Enna, dopo le 9 vittime del 9 maggio dello stesso anno, coinvolte nello scontro tra un bus e il rimorchio di un autotreno avvenuto sulla statale della Val Pusteria, tra Bressanone a Brunico. E ancora, sette morti nell'incendio di un pullman di turisti il 6 marzo del 1994, a Nocera Inferiore e infine l'incidente del 6 luglio 1993, avvenuto ancora vicino Brunico, in Val Badia: un bus precipita in una scarpata dopo essersi scontrato contro un'auto, provocando 18 morti e 22 feriti. Trent'anni di tragedie con decine di vittime, a cui adesso si aggiunge anche quella di Mestre.

