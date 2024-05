Emergenza sicurezza sul lavoro: in 24 ore quattro morti e due feriti

Morire di lavoro, ancora. Solo nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati quattro incidenti sul lavoro mortali e altri due episodi hanno avuto conseguenze gravissime. Le tragedie a Modena, in provincia di Trento, nel Pesarese e nel Cosentino. La vittima più giovane aveva 30 anni, la più grande 65.

A Modena ha perso la vita un operaio di 44 anni impegnato nella riqualificazione di uno stabile in disuso (già sede della Gls) tra strada Barchetta e via Monti in zona Madonnina. Lavorava sul tetto del capannone quando ha perso l'equilibrio ed è caduto: un volo di circa 5 metri che gli è stato fatale. I soccorsi sono stati inutili.

A Voghera, nel Pavese, un operaio di 60 anni è finito in codice rosso in ospedale dopo essersi ferito a un braccio con un vetro. L'incidente intorno alle 9.30, nei locali dell'azienda Donelli. Soccorso dai colleghi, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia.

Solo poche ore prima, nella serata di lunedì 27 maggio, è morto Natalino Paradisi 55 anni. Lo hanno trovato già cadavere accanto al suo camion, nel piazzale di una segheria a Scurelle (Trento). La dinamica è al vaglio degli inquirenti e dei tecnici dell'Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'azienda sanitaria. Stando a una prima ricostruzione, Paradisi è rimasto schiacciato da una delle due sponde del suo camion.

Nelle stesse ore a Gallo di Petriano (provincia di Pesaro Urbino) ha perso la vita un operaio di 33 anni. È rimasto schiacciato da un macchinario per la bordatura di pannelli alla Fab, azienda che produce componenti per mobili. La ferita al torace era troppo profonda e a nulla è valso l'intervento dei sanitari.

Il quarto tragico caso a Roggiana Gravina, nel Cosentino. Sempre ieri un muratore di 65 anni è morto cadendo da un'impalcatura. Non è ancora chiaro se abbia perso l'equilibrio per un malore.

Rischia invece di perdere il braccio destro un operaio che lavorava all'interno di un capannone di uno scatolificio a Monsummano Terme (Pistoia). L'uomo, un trentenne, aveva da poco iniziato il suo turno all'alba di oggi 28 maggio quando è rimasto incastrato negli ingranaggi. I colleghi hanno lanciato l'allarme e sono intervenuti cercando di fermare l'emorragia con un laccio emostatico fino all'intervento del personale medico. Adesso il malcapitato è in ospedale.

"La mattanza continua. Nonostante i tanti appelli - dice il segretario generale della Fillea Calabria Simone Celebre - si continua a morire di lavoro. L'incidente in Calabria è parte di una più ampia crisi nazionale. Nei primi mesi del 2024 si sono già registrati numerosi decessi sul lavoro, con il settore delle costruzioni che risulta essere uno dei più colpiti".