Emergenza incidenti sul lavoro, morti due operai

Due incidenti mortali sul lavoro in poche ore. A perdere la vita oggi, mercoledì 2 novembre, sono stati un 41enne e un 49 enne.

Il primo episodio è avvenuto in provincia di Roma, a Guidonia Montecelio. O.P., queste le iniziali della vittima, stava lavorando sulla copertura di un capannone quando improvvisamente il tetto è crollato. Il quarantunenne è caduto per 7 metri. I colleghi hanno dato l'allarme ma l'uomo è morto sul colpo. Indagano i carabinieri di Tivoli e il personale della Asl Roma 5 dell'ispettorato del lavoro. La salma del 41enne è stata portata dal Verano per l'autopsia.

Il secondo incidente invece a Villalba, in provincia di Caltanissetta. Calcedonio Loreto Ognibene, 49enne di Vallelunga Pratameno, era alla guida di un escavatore cingolato della ditta per la quale lavorava quando ha perso il controllo del mezzo. Prima che l'escavatore si ribaltasse l'uomo si è lanciato fuori dall'abitacolo nel tentativo di salvarsi ma ha battuto la testa riportando un grave trauma cranico. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villalba e i dipendenti dell'ispettorato del lavoro di Caltanissetta.