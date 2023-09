In Italia di lavoro si muore: sei vittime in 24 ore

Sei morti in meno di 24 ore. Quelle che dovevano essere normali giornate di lavoro sono sfociate in tragedia. Questa volta sono Campania, Emilia Romagna e Abruzzo a piangere dei lavoratori.

Oggi, 14 settembre, due incidenti molto simili tra loro. Per modalità e, purtroppo, per l'esito. A Napoli è morto Giuseppe Cristiano, 66 anni, operaio dell'azienda che cura raccolta e smaltimento rifiuti Asia. A fine turno è rimasto schiacciato dal camion che trasportava rifiuti. Il mezzo era in retromarcia e lo ha colpito. L'incidente è avvenuto in via Galileo Ferraris. Il mezzo pesante era guidato da un collega che non si sarebbe accorto della sua presenza. Il sessantaseienne è stato immediatamente soccorso e trasportato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli, dove è deceduto.

"Siamo profondamente tristi - spiega l'amministratore di Asia Domenico Ruggiero - e siamo vicini alla famiglia del nostro operatore per questa tragedia. Tutta l'azienda Asia vive oggi una giornata di profonda tristezza per quanto accaduto". Il sistema di videosorveglianza ha ripreso quanto accaduto le immagini saranno messe a disposizione delle autorità.

Poco prima un episodio simile a Bologna. Un operaio impegnato nel rifacimento del manto stradale sulla pista dell'aeroporto Marconi è rimasto schiacciato da un mezzo della sua stessa ditta ed è morto. La vittima, secondo quanto si apprende, è un italiano di 52 anni che lavorava per un'azienda di Modena.

Solo ieri, 13 settembre, tre operai - Fernando Di Nella, 62 anni, Gianluca De Santis, 40 anni, e Giulio Romano, 56 anni, - sono morti in seguito a uno scoppio alla Esplodenti Sabino di Casalbordino (Chieti). L'area dell'incidente è stata messa sotto sequestro e sono in corso le indagini per accertare quanto accaduto e che richiama l'esplosione avvenuta tre anni fa, sempre alla Sabino, che provocò tre vittime. Sul posto operano ora gli artificieri dell'Esercito, arrivati da Foggia. Compito dei militari è la bonifica dell'area.

Sempre nel pomeriggio del 13 settembre ad Arzano, nel Napoletano, un operaio di 44 anni è morto precipitando dal tetto di un capannone. La caduta, da un'altezza di circa dieci metri, non gli ha dato scampo. Giuseppe Lisbino, questo il suo nome, lavorava per una ditta impegnata in lavori di installazione di pannelli fotovoltaici. In questo caso le indagini sono condotte dai carabinieri.

Questo solo nelle ultime 24 ore. L'Italia è ancora scossa da quanto accaduto nella notte tra il 30 e il 31 agosto a Brandizzo (Torino), dove cinque operai sono stati travolti da un treno mentre lavoravano sui binari della stazione ferroviaria. Le indagini sono in corso e nelle ultime ore il numero degli indagati è salito a sei: si tratta del tecnico di Rfi, Antonio Massa, del caposquadra della Sigifer, Andrea Girardin Gibin, e altri quattro dirigenti della Sigifer, l'azienda incaricata di eseguire i lavori di manutenzione per cui lavoravano le vittime.

