Strage sul lavoro: quattro morti in poche ore

Quattro uomini morti in poche ore, tutti per incidenti sul lavoro. Quella di oggi, martedì 21 giugno, è una giornata tragica con due vittime in provincia di Verona, una a Lecce e una nel Perugino.

Un giovane agricoltore, Marco Accordini, è morto in località La Ca a Fumane (Verona), nel vigneto al quale stava lavorando. Il ragazzo è rimasto schiacchiato dal trattore che stava conducendo. Inutili i soccorsi del 118, sul posto con l'elicottero e un'ambulanza. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spostare il mezzo ed estrarre il corpo dell'uomo. Sulle cause dell'incidente stanno indagando i carabinieri della stazione di San Pietro in Cariano. Marco Accordini è uno dei figli di Daniele Accordini, direttore della Cantina sociale di Negrar, socio col fratello Tiziano della Cantina Accordini Stefano. (Nella foto in basso il mezzo ribaltato)

Il secondo incidente mortale di oggi, 21 giugno, si è verificato in un'azienda a Legnago (Verona). Intorno alle 10.30, un operaio di 52 anni è stato colpito da una matassa di ferro. Il materiale doveva essere scaricato da un mezzo quando è letteralmente finito sull'operaio. I soccorsi sono stati inutili. Indagano i carabinieri.

A Lecce invece un uomo di 72 anni, Donato Marti, è morto dopo essere caduto da un'impalcatura. Un volo di circa cinque metri. Inutile la corsa in ospedale. Marti era originario di Avetrana (in provincia di Taranto). La tragedia è avvenuta in un’abitazione al civico 3 di via Giuseppe Parini, dove erano in corso lavori di ristrutturazione per realizzare un bed & breakfast. Stando ai primi riscontri, l’uomo che, era insieme a due colleghi, avrebbe perso l’equilibrio mentre era impegnato a installare il montacarichi.

Il quarto incidente a Città della Pieve (Perugia) in località Ponticelli. Un operaio stava lavorando lungo la linea ferroviaria "lenta" quando è stato travolto da un treno in transito. Sono intervenuti i vigili del fuoco, ma i soccorsi sono stati inutili.