Ragazzo di 18 anni muore schiacciato da lastra di metallo: faceva stage scolastico

Uno studente di soli diciotto anni è morto oggi, 16 settembre, per un incidente sul lavoro. La tragedia è avvenuta appena prima dell'orario di chiusura della Bc Service, ditta di Noventa di Piave (Venezia) specializzata nella lavorazione del metallo. Il giovane era uno stagista, frequentava un istituto di Portogruaro ed era impegnato in azienda per acquisire i crediti formativi e raccogliere dati per la tesi di diploma. Secondo una prima ricostruzione, è rimasto schiacciato da una lastra metallica caduta da un cavalletto. La lastra gli ha schiacciato le gambe.

I soccorsi sono scattati immediatamente ma il 18enne è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che conducono le indagini per fare piena luce sull'accaduto.

All'inizio dell'anno un acceso dibattito era nato proprio sull'alternanza scuola lavoro, innescato dagli incidenti costati la vita a Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci: entrambi morti durante gli stage. Lorenzo aveva 19 anni ed è morto a Lauzacco, frazione del comune di Pavia di Udine. La sua vita si è spezzata all'interno di un'azienda metalmeccanica dove svolgeva tirocinio, era il suo ultimo giorno. Giuseppe invece aveva 16 anni èd morto in un incidente stradale durante lo stage. Il ragazzo era a bordo di un furgone di una ditta di termo-idraulica quando il mezzo è finito fuori strada contro un albero nelle Marche. Dopo gli incidenti e le feroci proteste degli studenti, scesi in piazza in tutta Italia, si è iniziato a parlare di un meccanismo di revisione dell'alternanza scuola-lavoro per garantire più qualità e sicurezza. Oggi la morte di un altro ragazzo.