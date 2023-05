Due incidenti in poche ore: strage di giovani in Umbria

Quattro morti e un altro giovane in gravissime condizioni. Questo il tragico bilancio di due gravi incidenti stradali avvenuti nella notte in provincia di Perugia. Il più grave è quello avvenuto sul raccordo autostradale della A1 Perugia-Bettolle, in cui hanno perso la vita tre giovani. La quarta vittima ha perso la vita in un secondo schianto avvenuto a Gubbio.

Auto esce fuori strada e si ribalta: morti tre giovani

Tre giovani hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte sul raccordo autostradale della A1 a Magione, in località Torricella, in provincia di Perugia. Intorno alle 6.50 del mattino di oggi, domenica 28 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, stilando il drammatico bilancio: tre dei quattro ragazzi che viaggiavano sulla vettura sono morti. Il quarto ragazzo che si trovava sull'auto sarebbe in condizioni gravissime.

I quattro ragazzi, secondo la ricostruzione, viaggiavano su un'auto che intorno alle 4 di questa mattina si è ribaltata finendo in un campo al lato del raccordo autostradale dello svincolo di Torricella, sulla A1. Il quarto giovane è in gravi condizioni.

La circolazione sul Raccordo Autostradale 6 “Bettolle-Perugia” è tornata alla regolarità sulla carreggiata in direzione Perugia. Il ramo di uscita dello svincolo di Torricella (km 35,350) è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire l’esecuzione dei rilievi, secondo quanto riferisce l'Anas. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, il 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per riaprire al transito la statale in sicurezza.

"Un drammatico incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle all'altezza dell'uscita di Torricella di Magione ha tolto la vita stamattina all'alba a tre giovani. Non si conosce ancora l'identità dei ragazzi, anche se sembra escludersi si tratti di persone del posto. La dinamica dei fatti è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine. Un sentito ringraziamento ai carabinieri, ai vigili del fuoco e al personale sanitario intervenuto. La comunità di Magione, commossa e sconvolta da quanto avvenuto, si stringe attorno alle famiglie coinvolte", scrive su Facebook il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini.

Incidente mortale a Gubbio

Sempre stanotte, lungo la variante alla Pian d'Assino, a Gubbio, si è verificato un secondo incidente mortale. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, il 118 e il personale Anas. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il conducente dell'auto - un 26enne residente in zona - è morto. Inutili, purtroppo, i soccorsi.

+notizia in aggiornamento+