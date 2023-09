Dramma incidenti stradali: 420 morti solo negli ultimi weekend

È un bilancio pesantissimo quello delle vittime di incidenti stradali sulle strade italiane nei fine settimana della stagione estiva: solo nei weekend tra giugno e i primi di settembre i morti sono stati 420. Le vittime, molto spesso, sono giovani, come nell'incidente avvenuto all'alba di domenica 10 settembre a Cagliari, nel quale hanno perso la vita quattro ragazzi e due sono rimasti feriti. Soltanto negli ultimi due fine settimana - fine agosto, primi di settembre - i morti sono stati quasi 50. E se ad agosto tra le cause degli incidenti c'è stato anche l'esodo e i maggiori spostamenti dovuti alle vacanze estive, spesso nei fine settimana gli incidenti con giovani vittime sono causati dalla velocità alta e dall'alcol.

Nel primo fine settimana di settembre, ovvero dall'1 al 3 settembre, l'Osservatorio Asaps (acronimo di associazione sostenitori e amici della polizia stradale) ha registrato 27 decessi, con 8 automobilisti morti e ben 17 motociclisti, un dato preoccupante che rappresenta il 63% delle vittime totali, e due ciclisti. Fra le 27 vittime, sette avevano meno di 35 anni. La vittima più anziana è una donna di 85 anni, quelle più giovani due ragazzi di 18 anni. Sono state sei le vittime in Piemonte e Veneto, cinque in Lombardia, due in Emilia-Romagna, Lazio e Puglia, una in Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria e Campania.

Nel 2022 si sono verificati in Italia 165.889 incidenti stradali con lesioni a persone; le vittime sono state 3.159 e i feriti 223.475. Rispetto all'anno precedente, i morti sulle strade aumentano del 9,9%, così come il numero di incidenti e feriti (+9,2%). Numeri impressionanti che non accennano a diminuire: nel 2023, limitatamente ai weekend, si contano già un migliaio di morti in incidenti stradali.

Numerosi sono anche i decessi per incidenti tra i ciclisti, ben 134 tra il 1° gennaio e il 3 settembre. Solo a luglio 34 ciclisti e ad agosto 21 hanno perso la vita sulle strade italiane. A settembre sono già tre i decessi. Strage anche di pedoni: dal primo gennaio al 3 settembre ne sono stati uccisi 266. Nel Lazio c'è stata una vera strage con 45 decessi, un sesto del totale, di cui ben 23 a Roma. Le principali cause degli incidenti gravi e di quelli mortali sono l'eccesso di velocità, la guida distratta e pericolosa, complice l'uso del telefonino, il mancato rispetto della precedenza o della distanza di sicurezza, l'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

