Kevin travolto e ucciso a 17 anni, è il quarto ciclista morto in pochi giorni

Ennesimo incidente mortale. Un ragazzo è stato travolto e ucciso da un'auto mentre era in sella alla sua bici. Kevin Carraro, 17 anni, è morto nella notte tra il 24 e il 25 agosto a Campigo di Castelfranco Veneto (Treviso). E' il terzo incidente con dinamica molto simile in pochi giorni.

Come ricostruito da TrevisoToday, Kevin Carraro percorreva via Lovara ed era giunto all'altezza del civico 21 quando una Jeep Renegade l'ha investito. Alla guida del mezzo c'era un uomo di Vedelago: M.S. le iniziali. Kevin, che avrebbe compiuto 18 anni tra qualche giorno, è stato soccorso dal 118 ma non c'è stato nulla da fare. Sulla tragedia indaga la polizia stradale di Treviso. In base ai primi rilievi, ciclista e automobilista procedevano nella stessa direzione di marcia, da Campigo verso Castelfranco Veneto. Il 17enne, stando ad alcuni testimoni, si sarebbe improvvisamente spostato a sinistra, verso il centro della strada. L'urto, violentissimo, con l'auto che stava giungendo alle sue spalle, è stato purtroppo inevitabile. Nel 2016 la sua famiglia era stata colpita duramente da un altro lutto con la scomparsa, sempre a causa di un incidente stradale, del nonno.

Con la morte di Kevin, sale ancora il numero delle vittime della strada. Flavia Di Bonaventura, 22 anni, è stata investita domenica scorsa da un'automobile a Roseto in provincia di Teramo. Era in bici. Prima di lei Giovanni Zanier, 15 anni, travolto e ucciso da una vettura mentre era in bici a Porcia (Pordenone). In questo caso alla guida c'era una soldatessa americana di 20 anni, ubriaca. A Milano pochi giorni fa è morto un ragazzino di 11 anni. Era in bici col papà quando un'auto lo ha investito per poi scappare. Al volante c'era Nour Amdouni e il gip proprio oggi gli ha negato gli arresti domiciliari per la "scarsa consapevolezza della gravità delle condotte". Il 20enne, arrestato lo scorso 18 agosto, si era messo alla guida dell'auto "senza aver mai conseguito la patente di guida, in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti" e a una velocità "elevata (oltre i 90 chilometri con un limite di 50, ndr) e pur in presenza di un impedimento fisico legato al fatto di avere una gamba ingessata".