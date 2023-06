Sei morti in due gravissimi incidenti stradali

Sei morti in due distinti incidenti nelle scorse ore. Ancora sangue sulle strade, da nord a sud.

Il primo incidente sulle alture di Latte, a Villatella, frazione di Ventimiglia. Una Jeep Defender dell'Esercito, con quattro persone a bordo è finito in un dirupo. Tre morti sul colpo. Le vittime dell'incidente sono Leonardo Sensitivi, 54 anni, assistente tecnico della grafica di Carmignano (Prato) e Tiberio Ghelardini, 58 anni, assistente amministrativo, abitante a Signa (Firenze). Sono dipendenti civili del ministero della Difesa, in servizio all'Istituto Geografico Militare di Firenze. La terza vittima è Michele Pellegrino, un appuntato finanziere di 37 anni di Vernante (Cuneo) deceduto all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona). Una quarta persona è rimasta ferita.

L'altro gravissimo incidente stradale in provincia di Reggio Calabria, nel tratto di strada tra Bovalino e Natile. Una Fiat Panda è precipitata in una scarpata profonda circa tre metri, all'interno dell'alveo di una piccola fiumara. Tre i morti: una madre, Caterina Pipicelli, 39 anni, la figlia di 13 anni e il figlio di 11 anni. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul luogo dell'incidente, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine, sono accorsi numerosi parenti e amici delle tre vittime, che appartenevano a una famiglia molto conosciuta a Natile e nei centri vicini. La ragazza non è morta sul colpo: trasferita in elisoccorso nell'ospedale di Locri, doveva essere portata nell'ospedale di Reggio Calabria, ma era in condizioni disperate ed è morta durante il trasporto.

Anche nel 2023 si supereranno di gran lunga i 1000 morti in incidenti stradali in Italia: una strage quotidiana. Ancora croci ai lati delle strade italiane, ancora morti e feriti. Nel 2022 su autostrade, statali e provinciali sono stati segnalati 1.362 incidenti mortali con un totale di 1.489 decessi. Nel 2023 il trend è persino più drammatico.

