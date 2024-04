Le nostre strade sono un campo di guerra: 1.326 morti per incidenti nel 2023

Nel 2023 ci sono stati quasi 71 mila incidenti stradali, significa 194 al giorno. E di questi oltre 1.200 sono stati mortali. Numeri da "bollettino di guerra". Questa l'espressione usata dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che intervenendo alla Camera al convegno "Strategie e strumenti per la sicurezza stradale della mobilità" ha snocciolato i dati. "Nel 2023 - ha detto il titolare del Viminale - sono stati rilevati da polstrada e carabinieri 70.950 incidenti, di cui 1.204 con esito mortale, 28.631 con lesioni. Le persone decedute nel 2023 sono state 1.326 e 41.854 i feriti".

Gli incidenti sono la prima causa di morte dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni. Secondo Piantedosi: "Occorre rendere meno pericolose le nostre strade e promuovere nuovi modelli di mobilità, considerato anche che diverse vittime sono la sventurata conseguenza di comportamenti errati alla guida, con il mancato rispetto delle regole. Bisogna sviluppare la consapevolezza dei rischi: i controlli di polizia sono insufficienti se chi è alla guida non mostra rispetto della vita propria e di quella altrui".

Tra le vittime di incidenti stradali anche Francesco Valdisseri, che nel 2022 quando aveva solo 18 anni è stato travolto da un'auto finita sul marciapiede dove lui stava camminando. "Mio figlio - è intervenuto il padre Luca, giornalista del Corriere della Sera - è stato vittima di un omicidio stradale 18 mesi fa. La ragazza che lo ha ucciso guidava in stato di ebbrezza, era non negativa alla cannabis e viaggiava a una velocità superiore ai 70 chilometri orari. Aveva messo insieme tre cause dei drammi che stiamo vivendo".