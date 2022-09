Alluvione nelle Marche, la Procura apre un'inchiesta

È già partita una indagine sul disastro che ha colpito le Marche. Ad aprire un fascicolo è stata la Procura di Ancona. Gli inquirenti del capoluogo anconetano vogliono dunque verificare se non ci siano responsabilità sull'alluvione che ha colpito i comuni della provincia dorica, dove si contano già nove morti e quattro dispersi. Le prime fasi di indagini hanno visto il pubblico ministero Paolo Gubinelli procedere con i primi atti ma il fascicolo passerà poi all'aggiunto Valentina D'Agostino, sotto il coordinamento della procuratrice capo Monica Garulli. Un’indagine ancora in fase embrionale e che, almeno per ora, non vede indagati.

Intanto il premier Mario Draghi ha lasciato Palazzo Chigi subito dopo la conferenza stampa per raggiungere l'area delle Marche piegata dall'ondata di maltempo. L'arrivo del presidente del Consiglio è previsto alle ore 18.15 circa ad Ostra, insieme al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio per una visita in autovettura della zona alluvionata. Arrivati nella frazione di Pianelle, Draghi incontrerà il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, il prefetto di Ancona, il capo dei Vigili del Fuoco e il sindaco di Ostra. A seguire trasferimento alla sede del Comune di Ostra dove si svolgerà una riunione operativa con il coordinamento dei soccorsi e con le autorità locali.

In tutto questo continuano gli sforzi per ripristinare una situazione di normalità nei territori più colpiti. La Prefettura di Ancona fa sapere che "sono impegnate 200 unità dei vigili del fuoco, 100 dei carabinieri, 50 polizia di Stato e 30 della Guardia di Finanza. I vigili del fuoco hanno allestito tre posti di comando avanzato nei Comuni di Barbara, Senigallia e Ostra della Provincia di Ancona".