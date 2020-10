Cosa succede se l'indice di contagio Rt supera 1,5

Un documento dell'Istituto Superiore di Sanità indica alle Regioni quello che devono fare per affrontare l'epidemia di coronavirus Sars-Cov-2 tra l'autunno e l'inverno. Il Corriere della Sera spiega oggi in un articolo a firma di Margherita De Bac che gli scenari descritti nello studio "Prevenzione e risposta a Covid-19, evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione" sono quattro e si basano sul calcolo dell'indice di contagio Rt:

Scenario 1, la trasmissione resta localizzata, cioè caratterizzata da focolai, con un Rt regionale sopra la soglia dell’unità (quella di sicurezza ai fini del contenimento dell’epidemia) e un’incidenza (nuovi casi per 100 mila abitanti) bassa.

Nel secondo scenario invece la trasmissione si configura sostenuta e diffusa, ma gestibile, caratterizzata da Rt tra 1 e 1,25. È la fase in cui si colloca attualmente l’Italia che nell’ultimo monitoraggio era ferma a livello nazionale sull’1,06 con punte regionali non oltre 1,25.

Scenario 3: la trasmissione è sostenuta e diffusa, con rischio di tenuta del servizio sanitario nel medio periodo. Significa che nel giro di un mese e mezzo si potrebbero determinare criticità. In questo caso l’Rt oscilla tra 1,25 e 1,50.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine lo scenario peggiore: la situazione sfugge di mano, subentrano grosse criticità nella tenuta del sistema nel breve periodo e l’Rt supera 1,5. A marzo/aprile in Lombardia il virus si riproduceva con un valore superiore a 2, in alcune zone rosse 3. Le azioni «non farmacologiche» sono suddivise in 4 fasi. Dopo aver rallentato la diffusione dell’epidemia con interventi di chiusura delle attività, ora stiamo attraversando la fase 2 che coincide con la rimodulazione della «cassetta degli attrezzi». Ottenuta l’ immunità della popolazione si potrà pensare di sospendere il distanziamento fisico (fase 3). Infine la fase 4: ricostruzione e preparazione alle epidemie future.