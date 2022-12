Infermiera presa a calci per i tempi di attesa troppo lunghi

Un'infermiera dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli è stata aggredita ieri sera, intorno alle 22.30, da una donna di 35 anni, infuriata per i tempi di attesa al triage. L'infermiera è stata presa a calci ed è stato necessario l'intervento della vigilanza per riportare la calma. Il caso è stato reso noto sulla pagina Facebook "Nessuno tocchi Ippocrate". "Aggressione numero 66 del 2022", si precisa.

Secondo quanto raccontato, la 35enne aveva portato in ospedale una bambina con una bronchite asmatica "apparentemente in buone condizioni cliniche". La donna chiedeva di bypassare il triage. Ricevendo come risposta un "Non è possibile", ha iniziato a inveire contro l'infermiera fino all'aggressione vera e propria. Sono state allertate le forze dell’ordine. L'infermiera ha formalizzato la querela e la donna verrà denunciata.