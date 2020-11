Sergio, l'infermiere morto di Covid a 28 anni: il commovente messaggio prima di essere intubato

"Ci rivedremo, non è un addio" diceva Padilla Hernandez in un video che aveva pubblicato su Facebook dal letto dell'ospedale. Il giorno seguente la situazione è precipitata

Non ce l'ha fatta Sergio Humberto Padilla Hernández. Il giovane messicano, 28 anni, lavorava come infermiere a Cuauhtémoc, a Chihuahua. Il Covid non gli ha dato scampo. Prima di venire intubato aveva girato un video e l'aveva pubblicato su Facebook: "Ci rivedremo, non è un addio", aveva detto rivolgendosi ai suoi cari e ai tanti amici.

Il video dell'infermiere prima di essere intubato

Sergio conosceva bene la procedura cui stava per essere sottoposto. Sapeva che la malattia stava peggiorando: "Il momento della verità è arrivato. Mi sottoporrò a intubazione endotracheale. Voglio che qualunque cosa accada, qualunque sia la prognosi che Dio ha per me, io sia ricordato per quello che ero e per quello che sono, perché voglio ritornare”, dice Sergio nel suo video girato con lo smartphone in un letto d'ospedale.

"Questo non è un addio, sono sicuro che ritornerò, in qualche giorno recupero e tornerò a vedervi, amici, famiglia, vi amo e so che state pregando per me. Ci vediamo".

Il video, raccontano i media locali, risale al 5 novembre scorso. Il giorno seguente la situazione è precipitata e il cuore di Padilla Hernández ha smesso di battere per sempre.

Últimas palabras de Sergio Humberto Padilla Hernández, antes de ser intubado y horas después fallecer 😞 pic.twitter.com/7Op9RHVTAc — Ismael (usa el cubrebocas) (@1979_isma) November 7, 2020

“Possiamo imparare molto dalla morte di Sergio, un giovane molto professionale, gentile, disponibile che si preoccupava sempre di tutelare la salute della polizia, delle segretarie e delle persone detenute qui e ovviamente esprimiamo le nostre più sincere condoglianze a tutta la sua famiglia, supportandoli in questo momento difficile", commenta Juan Carlos Renteria Villegas, dalla Direzione della Sicurezza Municipale di Cuauhtémoc presso il quale da qualche mese Sergio aveva preso servizio. Era uno dei quattro infermieri della struttura.

Un commovente messaggio di cordoglio è stato pubblicato sulla pagina dell'istituto Cecytech, la scuola presso cui il ventottenne aveva studiato in passato: "Riposa in pace nostro compagno e amico Sergio Humberto Padilla Hernández, infermiere del vivaio Cecytech".

Il messaggio sulla pagina dell'istituto Cecytech