Abusava sessualmente delle pazienti (anche minorenni): denunciato un 35enne

Accusato di violenza sessuale su pazienti giovanissime, anche minorenni, un infermiere di 35 anni che lavorava in una struttura sanitaria specializzata in disturbi alimentari della provincia di Viterbo. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, l’uomo si presentava nelle stanze delle pazienti più giovani, anche di prima mattina, faceva loro qualche complimento per poi passare ad "atteggiamenti libidinosi esperiti mediante frasi ingiuriose o violenze sessuali del genere baci in bocca e palpeggiamenti sulle parti intime", scrive la questura di Viterbo in una nota. Così l'infermiere 35enne avrebbe approfittato delle pazienti, anche minorenni, "già in uno stato di inferiorità fisica e psichica, inducendole a compiere o subire atti sessuali".

Denunciato e interdetto per 10 mesi

L'infermiere è stato raggiunto da una misura cautelare interdittiva di divieto della professione sanitaria per almeno 10 mesi. Il provvedimento, notificato dagli agenti della squadra mobile, è scaturito dopo una segnalazione fatta ai poliziotti alla fine dello scorso mese di dicembre dal padre di una delle vittime.

Il genitore, venuto a conoscenza degli abusi subiti dalla figlia direttamente dalla ragazza subito dopo le sue dimissioni, ha raccontato tutto alla direzione della struttura sanitaria che ha provveduto immediatamente a sospendere disciplinarmente l’infermiere. Il papà si è poi rivolto alla polizia. Anche una seconda vittima, minorenne, avrebbe raccontato di aver subito analoghi abusi da parte dello stesso infermiere.

La questura ricorda che "l'indagato è stato denunciato in fase di indagine preliminare, fatto salvo il principio della presunzione di innocenza".