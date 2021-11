Scoppia un focolaio di aviaria a Roma: scatta zona di sicurezza

Un caso di virus di influenza aviaria di sottotipo H5 HPAI è stato accertato in un allevamento avicolo rurale a Ostia Antica, sul litorale romano. I controlli sono scattati dopo che nell'allevamento era stata rilevata un'anomala mortalità dei volatili. Il rapporto del centro di referenza nazionale dell'Istituto Zooprofilattico ha confermato la presenza del focolaio che ora preoccupa le autorità. Su proposta dell'assessore alla Sanità Alessio D'Amato la Regione Lazio ha preso una serie di misure per cercare di ciscoscrivere il cluster.

Focolaio di aviaria a Ostia: le misure prese dalla Regione

Con l'ordinanza firmata da Zinagaretti sarà istituita "una zona di protezione con raggio di 3 chilometri dall'allevamento sede di focolaio e una zona di sorveglianza con un raggio di 10 chilometri". Tutti gli allevamenti nei dintorni dovranno essere verificati. Sono state anche distinte le misure da applicare nelle zone di protezione (3 km) e nelle zone di sorveglianza (10km). Un territorio vasto, che "invade" quindi anche il comune di Fiumicino.

Non sono ammessi senza l'autorizzazione del veterinario, l'ingresso e l'uscita da un'azienda di pollame, di altri volatili in cattività o altri mammiferi domestici. Chiunque entri o esca da un allevamento dovrà poi rispettare "opportune misure di biosicurezza", tutte le carcasse dei volatili morti" devono essere distrutte immediatamente", i veicoli e le attrezzature utilizzate per trasportare pollame devono essere sottoposte "senza indugio a procedure di disinfestazione, così come tutti i veicoli utilizzati dal personale o da altre persone".

Sono vietati "il trasporto di carne di pollame, la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, e l'introduzione e l'immissione di selvaggina. Sono vietate fiere di pollame e altri volatili", si legge ancora. Tutte le misure restano in vigore per almeno 21 giorni dopo l'esecuzione della disinfestazione del focolaio. L'ordinanza è immediatamente esecutiva ed è stata notificata al sindaco di Roma Capitale e al Sindaco di Fiumicino, nonché alle stazioni di Carabinieri e alle altre forze di Polizia.