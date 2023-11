Va all'esame della patente con un auricolare: scoperto, lo ingoia

Si è presentato all'esame di teoria per la patente di guida con un micro-auricolare già nell'orecchio, presumibilmente per ricevere le risposte esatte da qualcuno all'esterno. Quando però alcuni agenti in borghese se ne sono accorti, lì nell'aula dell'ufficio patenti della Provincia autonoma di Bolzano, il giovane candidato ha ingoiato l'auricolare. Nel vero senso della parola.

Ne sono seguiti attimi di comprensibile sgomento. A quel punto gli agenti lo hanno accompagnato al pronto soccorso dove è stato sottoposto a una radiografia che ha mostrato chiaramente la presenza dell'apparecchio tecnologico.

Nei confronti dell'uomo è scattata una denuncia per i reati di presentazione di esami opera di altri (una datata ma ancora valida legge del 1925) e per falsità ideologica per induzione. Si rischia, in teoria, una pena da 6 mesi a 2 anni.

I fatti risalgono ai giorni scorsi e trovano ampio spazio oggi sui quotidiani locali altoatesini. Non è il primo "caso del genere": c'è un precedente a Vercelli solo pochi mesi fa.

