Chi era Inquisitor Ghost, il 23enne che si è suicidato in diretta su TikTok

Un 23enne di Bologna, conosciuto sui social con il soprannome di Inquisitor Ghost, si è tolto la vita davanti a migliaia di follower su TikTok. Ha lasciato un biglietto di scuse al padre per il suo gesto e per chiedergli di accudire il gatto. Dopo la tragedia il profilo social del ragazzo, che ha quasi 300mila follower, è stato bloccato.

Vincent era un cosplay, si vestiva come il personaggio di uno dei più noti videogame di guerra, Call of Duty, con una maschera da teschio sul volto e una spada luminosa. Era diventato famoso grazie ai social, ma poi quello stesso mondo virtuale che tanto lo aveva portato in alto lo ha fatto sprofondare negli abissi.

Cosa è successo

La tragedia è avvenuta martedì sera 10 ottobre 2023. Vincent ha lasciato accesa la telecamera, con l’obiettivo fisso non su di lui ma su una porta che poco dopo è stata infranta dai soccorritori. Tanti follower hanno provato a salvarlo chiamando il 118, ma non c’è stato nulla da fare. Alcune chiamate sono giunte anche dall’estero. Persino il padre del ragazzo era stato avvisato da qualcuno di cosa stava succedendo, ma quando si è precipitato a casa lo ha trovato morto. I carabinieri della compagnia Bologna stanno cercando di ricostruire il perché della tragedia e hanno già mandato una informativa in procura.

Sembra che il 23enne stesse attraversando un brutto periodo, per essere stato accusato di aver molestato una 17enne. Sarebbe stato vittima di cyberbullismo, contro di lui sarebbe stata organizzata sui social una vera e propria campagna d’odio. Pare fosse in cura da uno psicoterapeuta. Nel biglietto avrebbe scritto: "Non ce la faccio più, sto vivendo un periodo troppo difficile".

Matteo Plicchi, il padre, non si dà pace: "Era il mio angelo ed è stato ucciso da persone false che vivono solo su e per TikTok". "L’unico modo che ha trovato per difendersi dal disonore e provare la sua innocenza è stato togliersi la vita", ha dichiarato il padre lanciando un monito alle nuove generazioni: "Ragazzi, state attenti a queste community, vivete la vostra vita nella realtà, non posso credere che oggi sto seppellendo mio figlio. Lui che per me, il fratello e la sorellina era un cuore puro".

