Inquisitor Ghost, morto suicida in diretta TikTok: ora il padre vuole riaprire il profilo

Un suicidio in diretta su Tiktok, forse il gesto estremo per sfuggire all'ondata di odio social che lo perseguitava da tempo. È morto così, lo scorso 11 ottobre, Vincent Plicchi, tiktoker bolognese di 23 anni noto sui social come Inquisitor Ghost.

Domani, 29 febbraio, è fissata a Bologna l'udienza per esaminare il ricorso presentato dal padre, che chiede al giudice di riaprire il profilo del figlio, bloccato dal giorno della tragica morte.

Le accuse di pedofilia e i dubbi sulle chat

Il padre del 23enne vuole che il giudice imponga a Tiktok di riaprire il profilo di "Inquisitor Ghost" per poter avere accesso alle chat e verificare così il sospetto che sia stato vittima di cyberbullismo. Una richiesta che finora il social ha negato.

In particolare, il presunto movente del suicidio ruota attorno alle accuse di pedofilia che avevano investito Vincent per una frequentazione con una 17enne. La ragazza si era spacciata per maggiorenne iniziando a chattare con Plicchi, che non era stato risparmiato dalla bufera di odio social.