Insegnava matematica ma non aveva l'abilitazione, condannata professoressa

Ogni giorno entrava in aula e insegnava matematica, ma l'abilitazione era solo sulla carta. La Corte dei conti d'Appello ha condannato una docente di 54 anni di Siracusa alla restituzione di circa 67 mila euro al ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Confermata la sentenza espressa in primo grado.

Secondo quanto accertato, la donna per insegnare in un istituto scolastico aveva dichiarato di avere l'abilitazione per l'insegnamento della matematica. Non aveva però mai conseguito il titolo. Aveva superato la prova scritta, ma era stata bocciata agli orali.

L'insegnante, come emerge nella sentenza della Corte dei Conti, era stata assunta con contratto a tempo indeterminato dal 25 novembre del 2015, "perché inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di matematica applicata presso istituti secondari di secondo grado". Inoltre, "l'inserimento in graduatoria era stato disposto" dopo la dichiarazione della docente il 20 maggio del 2004 di "essere in possesso dell'abilitazione". "La falsità ideologica dell'autocertificazione prodotta dalla dottoressa è fuori discussione, - si legge nel dispositivo - atteso che la mancanza del titolo abilitativo è stata accertata dall'Ufficio scolastico regionale, rilevata dal pubblico ministero penale, nonostante la richiesta di archiviazione, nonché riconosciuta dalla stessa che, come si legge nella sentenza di primo grado, "ha ammesso di non aver mai superato la prova orale del concorso per l'abilitazione".