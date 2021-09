Prof sceglie di licenziarsi dopo 17 anni di insegnamento perché "il vaccino non può essere imposto"

Contraria al green pass e al vaccino anti-Covid, un'insegnante in servizio in una scuola della provincia di Pordenone ha scelto di licenziarsi dopo 17 anni di lavoro. "La coerenza è una virtù, troverò un altro lavoro a 46 anni. Il vaccino anti-Covid non può essere imposto", ha detto al Messaggero Veneto Francesca Del Santo, commentando la sua scelta.

La donna ha rinunciato alla cattedra in biologia all'Ipsia Della Valentina di Sacile. "Non navigo nell'oro non ho rendite. Mi mancheranno molto gli studenti, ma la priorità è quella di una scelta etica. Credo fermamente che debba essere garantita la libertà di opinione e scelta - ha detto Del Santo - Non sopporto i ricatti sulla salute".

Secondo Il Gazzettino, la donna sarebbe stata una delle partecipanti della protesta pacifica contro il green pass che si è tenuta alla stazione ferroviaria di Pordenone.