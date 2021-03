Schiaffi e minacce agli alunni, insegnante sospesa e indagata

Il caso è arrivato alle orecchie della Procura dopo che alcuni genitori si sono esposti, preoccupati per alcune stranezze che avevano notato nei propri figli. Ne è nata una indagine che adesso vede una donna accusata di maltrattamenti sui suoi alunni

E’ accusata di aver preso a schiaffi e strattonato alcuni bambini. Insegnante sospesa dal ruolo e formalmente accusata di maltrattamenti nei confronti degli alunni. La vicenda nasce dalla preoccupazione di alcuni genitori, che si erano accorti di qualcosa che non andava e così, nel periodo del Lockdown dell’anno scorso, sono partite le prime segnalazioni agli inquirenti da parte di alcuni adulti, preoccupati di quello che stesse succedendo in una scuola per l’infanzia di Vercelli.

Vercelli, insegnante accusata di maltrattamenti sugli alunni

Dopo le prime denunce, si è messa al lavoro la Squadra Mobile vercellese, che ha raccolto diverse testimonianze e ha anche installato delle telecamere all’interno dell’istituto scolastico. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, in quella scuola si sono verificati episodi di maltrattamenti, che andavano dalle urla e minacce alla violenza fisica. Da pochi giorni il pm titolare ha chiuso le indagini, predisponendo la sospensione dell’indagata dall’insegnamento.

Non un caso isolato in Piemonte visto che pochi giorni fa, nel cuneese, è stata arrestata una maestra d’asilo di Mondovì, che avrebbe maltrattato i suoi alunni con insulti, minacce e percosse.