Offre spinelli ai suoi alunni, insegnante rischia un processo

Aveva dato uno spinello ai propri allievi minorenni e per questo un’insegnante di Latina rischia di finire a processo. Lei, una insegnante di laboratorio tecnico professionale di acconciatura, dovrà comparire di fronte al Gip il prossimo 25 gennaio.

Altri riportarono che la donna aveva detto in aula di fare uso di sostanze stupefacenti. Proprio per le testimonianze raccolte la docente ora rischia un processo in piena regola.