Scappa da polizia e carabinieri in Go-Kart: il folle inseguimento dura un'ora

Un Go-Kart che sfreccia nella notte, passando per le strade di Frosinone, Alatri e Veroli, rovinando il sonno dei residenti della zona, non curante del coprifuoco. Almeno fino a quando non sono intervenuti gli operatori delle Volanti della Questura di Frosinone che, durante i controlli sul territorio, si sono ritrovati ad inseguire l'insolito veicolo.

Il video del folle inseguimento, postato sui social network, è diventato virale, generando migliaia di condivisioni e commenti ironici, con molti utenti che facevano riferimento al celebre personaggio dei videogiochi Mario Kart. L'uomo, privo di casco, è scampato per quasi un'ora all'inseguimento della Polizia e dei Carabinieri, fino ad essere fermato nelle campagne tra Alatri e Veroli.

Il mezzo non immatricolabile e non idoneo alla guida su strada è stato sottoposto a sequestro e il conducente, noto per diversi precedenti, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché sanzionato per violazione del divieto di circolazione, guida senza patente perché revocata, guida senza copertura assicurativa e per non aver rispettato l’alt intimato dagli agenti, oltre che ovviamente per la violazione delle prescrizioni contro il Covid.