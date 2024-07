Inseguito da due "ombre" prima di perdere la vita nel Piave: tutti i dubbi sulla morte di Alex Marangon

Non si sbroglia il mistero sulla tragica morte di Alex Marangon, il 25enne ucciso e poi gettato nel Piave dopo aver assistito a un rito sciamanico lo scorso 30 giugno. E spunta un nuovo video in cui il giovane sarebbe stato inseguito da alcune "ombre" dopo essersi allontanato dal rito sciamanico dal quale stava partecipando.

Il nuovo video: Alex inseguito da due ombre prima di essere massacrato

Nel nuovo video, ripreso da quatto telecamere comunali e diffuso dal Gazzettino, si vedrebbe un uomo, che potrebbe essere Marangon, scappare dall'abbazia. A inseguirlo ci sarebbero due ombre, molto probabilmente i curanderos colombiani che stavano partecipando alla stessa cerimonia. Se l'identità di Alex nel video fosse confermata, sarebbero le ultime immagini del giovane, che verrà ucciso da lì a poco, e anche un indizio per i carabinieri che stanno indagando sul delitto.

I due "curanderos" sarebbero al momento in Colombia, ma si direbbero pronti a collaborare con la giustizia italiana per fare luce sulla tragica scomparsa di Alex. Che rimane un mistero che si è infittito, e non di poco, dopo l'esito dell'autopsia sul corpo del ragazzo.

Il rito sciamanico dal quale Alex è scappato e le tre ore che non tornano agli inquirenti

Alex è stato ritrovato esanime nel greto del fiume all'alba del 30 giugno, dopo aver partecipato a una festa nell'abbazia sconsacrata di Santa Bona con una ventina di invitati circa, durante la quale si era tenuto un rito sciamanico.

Non era il primo raduno sciamanico al quale Alex aveva partecipato, ma in questa occasione avrebbe espresso ad amici timori e preoccupazioni. Il rito prevedeva la somministrazione di una porzione di ayaluhasca, un'erba dagli effetti allucinogeni. Il ragazzo l'avrebbe assunta durante il giorno, a cui sarebbe seguito un bagno nel Piave con altre persone che partecipavano all'incontro. Poi una seconda ingestione la sera, quando il ragazzo avrebbe partecipato all'incontro "musica e medicina", un rito seguito con una decina di persone caratterizzato da incenso, musica e litanie.

Secondo quanto raccontato dai presenti, intorno alle 3 Alex si sarebbe alzato in piedi nella sala del concerto gridando "No, no" e altre parole che non sarebbero state comprese da chi gli stava vicino. Quindi sarebbe uscito dall'abbazia correndo, dirigendosi verso il bosco vicino. Qui il mistero si infittisce. Secondo uno degli organizzatori dell'evento, intervistato da Treviso Today, i presenti lo avrebbero cercato ovunque e anche i "curanderos" latinoamericani: lo scopo era quello di rassicurarlo ed evitare eventuali pericoli. Ma a non tornare ci sono tre ore di buco: Alex scompare alle 3 di mattina e la chiamata della polizia viene fatta alle 6. E poi c'è il ritrovamento del corpo, lo scorso 2 luglio, e l'autopsia. Quest'ultima lascia pochissimi dubbi sulla sua fine: Alex sarebbe stato ammazzato.

I dubbi sciolti dall'autopsia e il giallo dell'omicidio

L'ipotesi di un annegamento volontario o accidentale nel Piave, dopo l'assunzione di sostanze psicotrope, viene infatti sconfessato dall'esame autoptico. Nei polmoni di Alex non c'è acqua. La sua testa invece ha ferite profonde, probabilmente originate dall'impatto con un corpo contundente. Alex ha il cranio e la cassa toracica sfondata: gli inquirenti ipotizzano sia stato percosso a morte con un bastone e poi gettato nel fiume ancora agonizzante. Una morte orrenda per la quale non esistono ancora colpevoli.

Gli inquirenti battono al momento tutte le piste: non si esclude anche che il delitto sia maturato per mano di altre persone che il giovane abbia incrociato dopo essere scappato dall'abbazia sconsacrata. Nel frattempo la famiglia chiede riserbo e si appella ai presenti e a quelli che hanno visto Alex prima del suo tragico epilogo: "Hanno paura, hanno paura di parlare - ha detto in un intervento al Tg1 - però a questo punto faccio loro un appello affinché veramente venga fuori tutto e dicano qualcosa, perché non può finire così la faccenda. Bisogna che venga a galla tutto quanto per la giustizia e per Alex che non c'è più".