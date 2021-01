Insulti sui social dopo la multa per le violazioni del Dpcm: fioccano le denunce per diffamazione

La polizia municipale di Moncalieri ha denunciato 16 persone con l'accusa di diffamazione. Si tratta di utenti dei social che hanno insultato gli agenti dopo un loro intervento a novembre in strada Carignano, quando il proprietario di un bar venne sanzionato per 400 euro e il locale chiuso per cinque giorni per violazione delle direttive anti Covid.

Il gestore del bar pubblicò su Facebook il video dell'intervento della polizia municipale accusando gli agenti di abuso di potere. Sotto il post si scatenarono i commenti, finiti nell'inchiesta della polizia municipale.