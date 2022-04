Interrogato il fidanzato di Andreea, scomparsa da un mese

Il fidanzato di Andreea Alice Rabciuc, la campionessa romena di tiro a segno scomparsa lo scorso 12 marzo, è stato sentito oggi 13 aprile dai carabinieri e dalla pm Irene Bilotta della Procura di Ancona presso la caserma di Jesi. Oltre al fidanzato della 27enne, sono state convocate in caserma altre due persone.

Gli inquirenti stanno cercando di fare luce su quanto è accaduto la notte tra l'11 e il 12 marzo ad Andreea, di cui si sono perse le tracce dopo una furiosa lite con il suo fidanzato, Simone, durante una serata trascorsa con amici in un casolare a Montecarotto. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza si era allontanata a piedi dopo l'alterco, lasciando il cellulare al fidanzato, che lo ha consegnato alla madre della 27enne dopo un giorno e mezzo dalla sparizione di Andreea.

Così almeno ha raccontato il proprietario dell'immobile da dove tutto è partito: "Litigavano continuamente, lei stava in silenzio però. A un certo punto non vedevo l'ora che se ne andassero. Sabato mattina, saranno state le 7, ho visto la ragazza che si allontanava verso la strada. Il fidanzato però si era tenuto il cellulare di Andreea". La ragazza quella sera avrebbe anche scritto dei messaggi al suo ex.

All'inizio, infatti, si era ipotizzato un allontanamento volontario della 27enne, ma gli appelli lanciati dalla madre e dallo stesso compagno via social sono caduti nel vuoto. Anche i carabinieri erano convinti che quei giorni di silenzio fossero collegati al malessere che Andreea covava dentro.

A distanza di oltre un mese, gli appelli per ritrovare la 27enne sono sempre più carichi di dolore e rassegnazione. In principio era stata la madre a lanciare un grido d'aiuto: "Amore mio, sono passati troppi giorni, dove sei?". Poi è stata la volta dell'ex di Andreea: "Fatti sentire, mi basta solo sapere che stai bene." Anche la trasmissione "Chi l'ha visto?" si è unita all'appello lanciato dai suoi cari.

Come ricostruisce Francesco Benigni su AnconaToday, da questa mattina (13 aprile), carabinieri e vigili del fuoco stanno setacciando il casolare di via Montecarottese. Si cercano quindi elementi utili per le indagini proprio all'interno della proprietà da dove tutto è partito. Qualsiasi cosa può essere decisiva per ricostruire quegli ultimi istanti di Andreea. Le forze dell'ordine hanno posto i sigilli al casolare e posto sotto sequestro tutta l'area intorno alla roulotte, forse convinti che proprio in quel luogo sia nascosta la verità sulla 27enne.