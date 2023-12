La confessione di Turetta: "Volevo Giulia, non accettavo che fosse finita"

"L'amavo, la volevo per me, non accettavo che fosse finita". È questo il senso delle parole che avrebbe detto al pm Filippo Turetta nel corso dell'interrogatorio di ieri durato nove ore di fronte al Gip (il giudice per le indagini preliminari). Il 21enne avrebbe ribadito di essere cosciente di essere l'autore di un "omicidio terribile" e ribadito di: "voler pagare e scontare la pena per le mie responsabilità". Nel corso dell'interrogatorio Filippo Turetta avrebbe detto che gli "sarebbe scattato qualcosa in mente" e ha ricostruito la dinamica che ha portato all'omicidio dell'ex fidanzata.

Collaborativo, pronto a non sottrarsi alle domande incalzanti della pubblica accusa, Turetta avrebbe ammesso le due fasi dell'aggressione - prima nel parcheggio di Vigonovo, poi nella zona industriale di Fossò - poi sfociate nel delitto commesso con un coltello da cucina usato per colpire ripetutamente l'ex fidanzata.

Brutale l'omicidio: la giovane sarebbe stata accoltellata alla testa e al collo. In particolare un fendente la avrebbe raggiunta sotto la clavicola, sul lato sinistro, non lontano dal cuore, recidendole l'aorta. Le coltellate sul corpo della vittima, rilevate dall'autopsia, sono ben venti.

Si scava intanto anche sul profilo psicologico del giovane. La personalità di Filippo Turetta, sarebbe caratterizzata da una spiccata tendenza alla possessività. Secondo quanto emerso dalle fonti investigative interpellate dall'Agi, il ragazzo non avrebbe invece manifestato tratti ossessivo compulsivi. Per chi indaga, infatti, il ritardo nella laurea non sarebbe stato percepito con particolare tormento da Turetta. A suscitarlo sarebbe stata l'idea di essere lasciato dalla donna che reputava 'sua'. Se Giulia "non poteva essere sua, allora non sarebbe stata di nessun altro", era, secondo la fonte, il pensiero fisso di Turetta, fino all'epilogo dell'orribile omicidio.

