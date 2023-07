Uomo di 45 anni morto dopo un intervento dal dentista

Bolzano sotto choc per la morte di un uomo di 45 anni, deceduto tre giorni dopo essersi sottoposto a un intervento odontoiatrico con sedazione a Brescia.

Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale martedì Luigi Floretta, 45enne dipendente della Rai, si è sottoposto a un intervento in uno studio dentistico della città. Una volta terminato l'effetto della sedazione, ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale dove è morto.

La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta. Agli inquirenti la moglie ha spiegato il marito, dovendo fare alcune estrazioni con successivo impianto, aveva scelto la clinica bresciana proprio perché praticava la sedazione e non la tradizionale anestesia locale. Già effettuato un sopralluogo dei carabinieri del Nas nella clinica, così come sono stati disposti sia il sequestro della cartella clinica sia l'autopsia. C'è da capire se l'uomo avesse qualche allergia ai farmaci utilizzati per la sedazione o al materiale utilizzato per l'impianto.

