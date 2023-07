La rabbia della famiglia di Melania dopo l'intervista di Parolisi: "Ora i permessi siano revocati"

"Nonostante abbia fatto 12 anni di carcere" Salvatore Parolisi "continua a mentire come aveva fatto prima di essere arrestato". A dirlo è l'avvocato Mauro Gionni, legale della famiglia di Melania Rea, dopo l'intervista che lo stesso Parolisi, attualmente in carcere, ha rilasciato durante un permesso premio a "Chi l'ha visto?" e nella quale, tra le altre cose, l'ex caporal maggiore dell'esercito ha detto di aver "tradito Melania più volte", ma di non averla uccisa.

Parolisi, 45 anni, è stato condannato in via definitiva a venti anni di carcere. Ne ha scontati 12 e ora può usufruire dei permessi giornalieri lasciando la struttura penitenziaria per alcune ore. L'ex caporal maggiore lavora come centralinista e si è anche iscritto alla facoltà di giurisprudenza alla Statale di Milano: la sua condotta nel carcere di Bollate sembra essere quella di un "detenuto modello". L'intervista concessa al programma di RaiTre ha però riacceso le polemiche e provocato la dura reazione della la famiglia di Melania. Che ora preme affinché i permessi premio siano revocati in quanto sarebbero incompatibili col suo percorso riabilitativo.

Cosa ha detto Parolisi

Dopo 12 anni passati in carcere Parolisi continua a professarsi innocente. "Non avrei mai lasciato Melania per Ludovica (l'amante, ndr)" ha detto all'inviata di "Chi l'ha visto?", rimproverando la moglie defunta di averlo lasciato troppo spesso solo "andando dalla madre in Campania o facendo venire su lei". "Se ne andava, non veniva, ogni tanto venivano loro (la famiglia della moglie, ndr). Non potevo stare con mia moglie a letto. La mamma si addormentava da noi…". E ancora: "Le davo (a Melania, ndr) ogni mese 500 euro sui 1.300 che guadagnavo: se non è amore questo. Non volevo che lavorasse - ha detto Parolisi -, a volte non ce la facevo io ma non me ne fregava niente".

La reazione della famiglia di Melania

Parole che hanno fatto infuriare la famiglia di Melania. Parolisi "mi fa vergognare di essere un uomo" si è sfogato il fratello della vittima, Michele, ospite della trasmissione. All'Adnkronos il fratello di Melania ha ribadito di aver provato molta rabbia ascoltando le parole dell'ex caporal maggiore. "Rabbia per quello che è stato e per quello che è, sebbene il personaggio non mi faccia ormai più né caldo né freddo, e non meriti niente".

"Non mi sembra il caso che dopo 12 anni un assassino del genere possa uscire, rifarsi una vita e avere contatti con altre persone, con la società" ha detto Michele Rea. "Dodici anni. La vita di una persona, di una mamma, di una ragazza uccisa in quel modo vale così poco? Tanto si è fatto in questi anni per il femminicidio, ma tanto si deve ancora fare. Se il processo si fosse fatto oggi, Parolisi sarebbe stato condannato all'ergastolo. Spero si faccia qualcosa, che questi permessi, dopo quanto accaduto ieri, vengano revocati".

Sul caso ora si è espresso anche il legale della famiglia di Melania. "Trovo singolare che lui, essendo un detenuto in permesso premio, possa rilasciare interviste" ha fatto sapere l'avvocato Mauro Gionni. Che poi ha riferito all'Adnkronos di voler segnalare l'episodio al magistrato di sorveglianza. "Temo che gli assistenti che stanno esaminando il suo percorso" non "abbiano compreso il mancato risultato del percorso riabilitativo" ha chiarito il legale, "e questo lo trovo grave. Poiché chi dà i permessi premio si basa sulle affermazioni degli educatori, temo sia loro sfuggito che quello di Parolisi non sia giunto al punto tale da meritare permessi premio per quello che continua a fare, mentire. Dovrebbe almeno avere il buongusto, non dico di riconoscere la propria responsabilità, non lo ha mai fatto, ma di evitare di aggiungerci sciocchezze che aveva già fatto in precedenza e che continua a fare".

