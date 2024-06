Vomito, diarrea, malori e sudore freddo dopo il pasto: cosa hanno mangiato

Mangiano a scuola, poi i malori. Mal di pancia e dissenteria, vomito e sudori freddi, e anche un caso di ricovero al pronto soccorso (tutto risolto per il meglio, per fortuna). Una condizione diffusa che avrebbe colpito numerosi bambini e qualche insegnante delle scuole dell'infanzia "Gianni Rodari" e "Giovanni Paolo II" di Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), conseguenza di una presunta intossicazione alimentare che sarebbe avvenuta in mensa il 14 giugno scorso. Sotto accusa, almeno per ora, il risotto che sarebbe stato consumato dai bambini durante il pasto, secondo quanto riferisce BresciaToday. Andrà fatta chiarezza. Sono in corso le analisi e i controlli necessari.

Sta di fatto che subito sono partite le segnalazioni dei genitori al comune, oltre che da parte degli stessi istituti scolastici. Così quanto riferito da Palazzo Bagatta, sede del comune di Desenzano del Garda: "Non appena venuti a conoscenza delle segnalazioni relative a una presunta intossicazione alimentare verificatasi presso le scuole dell'infanzia Rodari e Giovanni Paolo II, abbiamo immediatamente contattato il tecnico incaricato dal comune per il servizio di controllo e qualità della refezione scolastica e la ditta Dussmann srl, la quale ci ha comunicato le azioni intraprese".

Nel dettaglio, la ditta che ha in appalto la gestione delle mense (non solo scolastiche, ma anche i pasti per gli anziani e al centro sociale) avrebbe immediatamente provveduto a "isolare tutte le attrezzature e individuare le derrate utilizzate, disponendo la loro analisi; effettuare le analisi sui campioni conservati dai pasti somministrati; prelevare campioni di acqua di rete per la loro analisi".

La ditta ha già informato il comune sull'avvio di "verifiche interne sul rispetto delle procedure di autocontrollo durante la preparazione e somministrazione dei pasti presso il centro cottura e i terminali di distribuzione". Inoltre, scrive ancora il municipio, "è stata condotta un'indagine epidemiologica e a scopo precauzionale sono state bloccate le materie prime utilizzate per la preparazione del pasto, nonché è stato effettuato il ritiro dei campioni delle preparazioni e dell'acqua di rete utilizzata presso i terminali di distribuzione e in centro cottura".

All'esito delle analisi, effettuate in un laboratorio accreditato "al fine di individuare eventuali cause di contaminazione", sarà convocata una commissione mensa straordinaria.