Decine di persone in ospedale dopo avere mangiato tonno

Mangiano del tonno e dopo poco finiscono in ospedale. Un'intera famiglia del Brindisino è ricoverata per intossicazione. Non si tratta di un caso isolato: decine di persone hanno iniziato a stare male dopo avere mangiato del tonno pinna gialla. Le segnalazioni hanno fatto scattare i controlli da parte dei carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni dei carabinieri) di Bari ma anche di Napoli, Taranto, Foggia, Campobasso e Salerno. Col supporto dei competenti Comandi provinciali, i militari hanno eseguito 9 decreti di perquisizione a carico di imprenditori e dipendenti di aziende ittiche. Sono ritenuti responsabili di "contraffazione di sostanze alimentari, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine, distribuzione di alimenti nocivi e lesioni personali".

Dalle indagini è emerso che il tonno prima di essere messo in commercio da parte di un'azienda ittica di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) era stato "decongelato e adulterato con sostanze non consentite". Lo scopo era quello di rendere "bello" il tonno: "esaltarne l'aspetto e il colore ma rendendolo, di fatto, nocivo per la salute dei consumatori", dicono i carabinieri.

Le perquisizioni hanno riguardato anche due laboratori privati e accreditati di Avellino, deputati alle analisi sul prodotto ittico lavorato nell'azienda coinvolta," per verificare i motivi per cui i risultati di queste non evidenziassero la presenza degli additivi illeciti".