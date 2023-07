Dieci persone intossicate dopo avere mangiato tonno, i Nas scoprono un pericoloso raggiro

Dietro il malore di una decina di persone, in ospedale dopo aver mangiato del tonno pinne gialle, ci sarebbe l'azione dolosa di chi lo ha messo in commercio alterandolo con sostanze non consentite rendendolo apparentemente perfetto, ma nocivo. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nas di Bari con i colleghi di Napoli e il supporto dei comandi provinciali che hanno eseguito 18 misure cautelari (cinque in carcere, sei domiciliari, cinque divieti di dimora e due obblighi di dimora).

Sotto indagine imprenditori e dipendenti di aziende ittiche di Bisceglie, di una società di consulenza sulla sicurezza alimentare e di un laboratorio privato di Avellino, deputato alle analisi sul prodotto ittico. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata, tra l'altro, all'adulterazione di sostanze alimentari, frode nell'esercizio del commercio e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

In particolare, avrebbero aggiunto al pesce decongelato nitriti e nitrati "al fine di esaltarne l'aspetto e il colore, ma rendendolo, di fatto, nocivo per la salute dei consumatori".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini, coordinate dalla procura di Trani, sono state avviate nel giugno del 2021, dopo che decine di persone sono rimaste intossicate dopo avere mangiato tonno. Casi registrati in più parti d'Italia. In ospedale è finita anche un'intera famiglia di Pezze di Greco di Fasano, in provincia di Brindisi.

Le accuse sono molte. Gli indagati avrebbero messo in commercio ingenti quantitativi di salmone congelato che veniva venduto come fresco. Avrebbero poi venduto preparazioni a base di pesce, lavorate in un'altra loro azienda, utilizzando prodotti ittici scaduti. Gli indagati, inoltre, avrebbero sistematicamente nascosto i risultati sfavorevoli delle analisi condotte sui prodotti ittici e falsificato i certificati redatti da altri laboratori accreditati. Questo per "non far risultare la presenza di nitriti e nitrati e abbassando i valori di ascorbati, traendo così in errore il servizio Veterinario dell'Asl, inducendolo anche a revocare un'azione esecutiva di verifica disposta per la presenza di elevati valori di sostanze nocive in alcuni campioni di tonno".

Disposto anche il sequestro di 5.200.000 euro circa, somma ritenuta provento delle attività illecite, delle due aziende ittiche citate e dei relativi beni aziendali, per le quali è stato nominato un amministratore giudiziario.

Continua a leggere su Today.it...