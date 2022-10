Investe motociclista dopo una lite al semaforo e scappa: arrestato per omicidio 

Dopo in diverbio per una precedenza al semaforo, ha deciso di investire un motociclista, uccidendolo. Una lite che si è trasformata in un omicidio a Montello, nel Bergamasco: un uomo di 49 anni, incensurato, è stato arrestato per omicidio volontario dai carabinieri della compagnia di Bergamo. L'episodio è avvenuto intorno alle 12.30 di ieri, domenica 30 ottobre, in via Papa Giovanni, quando in corrispondenza di un incrocio, è scoppiato un diverbio per motivi di viabilità tra un uomo, alla guida di una Fiat Panda, e un 55enne alla guida di una motocicletta.

Una volta che il semaforo è diventato verde, le vetture hanno ripreso la marcia, ma dopo aver percorso pochi metri, l'automobilista ha speronato volontariamente il motociclista, che è caduto a terra ed è rimasto esanime in mezzo alla carreggiata dell?altro senso di marcia. L?automobilista è fuggito, ma è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. Portato nella casa circondariale di Bergamo, è accusato di omicidio volontario.