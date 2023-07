Investe due persone e ne uccide una, poi si dà alla fuga

Si tratterebbe di un omicidio e non di un incidente, come invece era emerso dalle prime ora dell'accaduto. Gli inquirenti sono al lavoro per capire cosa sia successo la notte tra il 19 e il 20 luglio a Pellaro, in provincia di Reggio Calabria, dove un pregiudicato di 42 anni, dopo una lite per futili motivi con due giovani, li avrebbe investiti con la propria automobile. È accaduto lungo la statale 106 ionica, nell'area di una stazione di servizio.

Un gesto, secondo chi indaga, volontario che ha provocato la morte di uno dei due ragazzi, un giovane di 27 anni di nazionalità marocchina, Moussine El Rhannaoui. L'altra persona che si trovava insieme allo straniero deceduto è stato ricoverato in ospedale, ma non è in gravi condizioni.

Per gli investigatori della questura, nella notte di ieri, sarebbe scoppiata una lite fra un reggino, già noto alle forze dell’ordine, e un giovane cittadino straniero regolarmente residente in Italia. Al termine della lite, il primo sarebbe salito in macchina e avrebbe investito due volte il giovane, riducendolo in fin di vita.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che lo hanno trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Reggio Calabria, dove è deceduto poco dopo. L’omicida si è dato alla fuga ed è tutt’ora ricercato. Sul luogo dell’omicidio è intervenuta la polizia che sta indagando per ricostruire l’accaduto. Fondamentali potranno rivelarsi le telecamere della stazione di servizio.

