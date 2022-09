Automobilista investe volontario dell'alluvione nelle Marche

Automobilista non si ferma allo stop e investe un volontario che stava lavorando nelle Marche per l’alluvione che ha ucciso dodici persone, fra cui il piccolo Mattia di dodici anni, il cui corpo è stato ritrovato per ultimo.

L’uomo al volante dell’auto ha investito il volontario e dopo poco si è costituito. L’investito è stato trasportato in ospedale, dove è stato valutato in codice verde. Dunque sta bene. Un gesto che dovrà essere valutato dagli inquirenti perché non sarebbe stato un incidente. Infatti l’automobilista si era lamentato perché voleva passare e superare il blocco. Al rifiuto degli addetti ai lavori, ha pensato bene di forzare lo stop e ha investito il volontario, senza fermarsi a prestare soccorso.

Un fatto di fronte al quale è subito intervenuta la Protezione Civile che, con un post su Facebook, ha stigmatizzato l’episodio: Alluvione Marche: chi opera per il bene comune deve essere un esempio e non un bersaglio. Esprimiamo massima solidarietà al volontario di protezione civile della Vab (Vigilanza antincendi boschivi) Toscana, investito intenzionalmente da un automobilista. E a tutti gli operatori impegnati in questi giorni nell’assistenza alla popolazione colpita dal maltempo va la nostra infinita riconoscenza e stima”.