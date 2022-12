Pedone investito e ucciso all'alba sul ciglio della strada

Tragedia all'alba di sabato 10 dicembre lungo la strada provinciale 7 che da San Nicolò conduce a Gragnanino, in provincia di Piacenza. Alle 6, nei pressi di località Noce, un ragazzo romeno di 25 anni è stato travolto da un'auto, mentre camminava sul ciglio della strada. Non ha avuto scampo.

L'impatto è stato violentissimo tanto che il pedone sarebbe stato sbalzato sul parabrezza della vettura, sfondandolo. Il conducente della vettura potrebbe non averlo visto o non aver fatto in tempo a schivarlo né a frenare, secondo quanto riporta IlPiacenza.

Vani tutti i tentativi di rianimazione messi in atto dai sanitari del 118 di Piacenza e dai volontari della Cri di San Nicolò, sul posto in breve tempo con più mezzi. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi delle forze dell'ordine.