Investito mentre pedala nel buio, morto un 16enne

Tragico incidente stradale in provincia di Mantova. Un sedicenne di origini indiane stava pedalando in sella alla propria bicicletta in compagnia di due amici, quando è stato travolto e ucciso da un'auto. L'incidente è accaduto poco prima della mezzanotte di ieri 16 luglio lungo la strada a San Benedetto Po, nel mantovano. I tre minorenni stavano tornando a casa e avevano scelto di percorrere una strada non illuminata quando, a un tratto, è piombata da dietro un'auto con a bordo due persone.

Il sedicenne, l'ultimo della fila dei ragazzi in bici, è stato investito e scaraventato nella scarpata a diversi metri di distanza. Immediato l'intervento del personale sanitario del 118 e dei vigili del fuoco a illuminare la zona per permettere di localizzare il corpo del ragazzino. Purtroppo i soccorsi sono risultati inutili: il 16enne è deceduto per il forte impatto; gli amici hanno riportato solo escoriazioni per la caduta. I carabinieri stanno indagando sul caso per comprendere la dinamica dei fatti.