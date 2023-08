Morto 14enne investito da un'auto pirata: è caccia all'uomo

Un 14enne è morto dopo essere stato investito da un'auto pirata in Valpolicella. L'incidente intorno alle 23.30 a San Vito, frazione di Negrar. Il conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso. In aiuto del giovane è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed automedica che, dopo aver prestato le prime cure, ha condotto il ferito in codice rosso al Borgo Trento: nella mattinata di martedì però, stando a quanto appreso, il 14enne purtroppo è deceduto in ospedale a causa delle gravi conseguenze dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che lavorano per accertare la dinamica e risalire al conducente.

