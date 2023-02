Ragazzino di 14 anni travolto da un'auto sulle strisce pedonali

Investito da un'auto sulle strisce pedonali, un ragazzino di 14 anni è grave in ospedale: è successo martedì sera in via San Zeno a Brescia, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri. Non è la prima volta che si verificano incidenti in quel tratto stradale poco illuminato. Martedì, intorno alle 20, il giovane che stava passeggiando con il suo cane è stato travolto da una Volkswagen Golf, guidata da un ragazzo residente in Veneto.

È stato sbalzato sul cofano e poi sull'asfalto, per diversi metri. È stato soccorso dallo stesso automobilista, che ha chiamato il 112: in pochi minuti sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza, che ha provveduto al trasporto in ospedale, al Civile, per un ricovero in codice rosso.

Le sue condizioni, che parevano molto gravi al limite del pericolo di vita, si sono stabilizzate con il passare delle ore. La prognosi è comunque riservata: il 14enne è stato trasferito (e a quanto pare già operato) nel reparto di chirurgia maxillo-facciale, per intervenire sulle profonde ferite riportate sul volto. I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia locale della città.