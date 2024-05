Ruba un cellulare e fugge attraversando i binari ma viene travolto da un treno in transito

Tragedia alla stazione Termini di Roma nella mattinata del primo maggio. Un giovane di origini straniere ha rubato un cellulare a una donna e si è dato alla fuga fino a trovarsi proprio lungo i binari. In quel momento, però, è transitato il treno Velletri-Roma che lo ha travolto senza lasciargli scampo.

Gli attimi prima della morte ripresi dalle telecamere della stazione

La dinamica della tragedia è stata ricostruita dalla polizia ferroviaria grazie alle immagini immortalate dalle telecamere di sorveglianza che puntano sulle banchine e sui binari. Nei video si vede la donna appena derubata chiedere aiuto al personale di sorveglianza, mentre il giovane, intento a fuggire, attraversa un cancello trovandosi proprio lungo la linea ferroviaria.

Come riporta RomaToday il ragazzo, di circa 20 anni, non è ancora stata identificato in quanto privo di documenti. La circolazione nello snodo ferroviario è stata bloccata per diverse ore prima di tornare alla regolarità, intorno alle 13:30. Le 300 persone a bordo del convoglio che ha investito il giovane sono trasferite su un altro treno e, per permettere i primi rilievi sul corpo e le prime indagini,11 corse regionali sono state cancellate e due limitate. Rallentamenti si sono registrati anche su alcuni treni ad alta velocità e intercity.