Giovane investito e ucciso dal treno in stazione

Il dramma pochi minuti prima dell'alba. L'impatto è stato molto violento. Un uomo è stato investito e ucciso da un treno merci alla stazione di Ancona poco dopo le 4.30. La persona travolta dal convoglio non aveva i documenti con sé e nessuno avrebbe visto ciò che è accaduto anche se alcuni presenti hanno sentito un forte botto e poi sono accorsi: la vittima potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni, ma sono ancora in corso le operazione di identificazione da parte della polizia ferroviaria e della polizia scientifica, che stanno accertando la dinamica.

Come riporta AnconaToday, non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un atto volontario. Si stanno visionando le telecamere di videosorveglianza all'interno e all'esterno della stazione. Ogni ipotesi è al vaglio degli agenti che stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti al momento della tragedia. Nessuna telecamera però inquadrerebbe il punto esatto dell'impatto. L'uomo sarebbe stato travolto dalla coda del treno (86246 Foggia-Torino) e in transito ad Ancona. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa e del 118 ma i soccorsi sono stati inutili a causa delle gravissime ferite riportate dalla vittima. Nessuna conseguenza sulla circolazione ferroviaria.

