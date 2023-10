Invia un emoticon all'amica e si salva dal compagno violento

Un messaggio in codice che l'ha salvata da mesi di orrore. Protagonista una donna di 58 anni di Como, vittima di abusi da parte del compagno violento. La donna, per essere certa che potesse chiedere aiuto in ogni contesto, aveva siglato un patto con una sua amica. Le avrebbe mandato un'emoticon con un simbolo prestabilito per segnalarle di essere in pericolo e lei avrebbe chiamato la polizia. E così è stato: subito dopo l'invio del messaggio nell'abitazione della donna sono arrivati gli agenti della Squadra mobile per eseguire un'ordinanza di custodia cautelare per l'uomo, un marocchino di 50 anni.

L'uomo, nell'agosto scorso, aveva lasciato il lavoro e si era trasferito a casa della compagna, pretendendo che lo mantenesse in tutto, nonostante la donna non navigasse nell'oro. Da lì sarebbe cominciato il suo incubo. Il compagno le aveva vietato di frequentare le sue amiche e anche gli amici perché riteneva che avessero delle mire su di lei. Secondo le indagini, la vittima avrebbe subito minacce, insulti, violenze psicologiche e fisiche e l'uomo avrebbe addirittura tentato di soffocarla. Due mesi fa la donna ha presentato denuncia alle forze dell'ordine che oggi è stato arrestato dopo l'irruzione dei carabinieri nell'abitazione.

