Irene Raimo è morta in un incidente stradale: aveva 18 anni

Era seduta sul lato del passeggero quando la Fiat Punto si è schiantata contro un palo della luce. Gli altri amici presenti nel mezzo (il conducente e due sui sedili posteriori) sono salvi e se la caveranno con poco. Ma non c’è stato nulla da fare per lei: Irene Raimo, 18 anni appena compiuti di Napoli.

Come riporta anche NapoliToday, la tragedia è avvenuta nella notte scorsa su una strada della provincia partenopea. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto e capire come mai la conducente possa aver perso il controllo dell’auto. I carabinieri, giunti sul posto per i rilievi, stanno conducendo le indagini.

Tante le dediche che in queste ore girano sui social. Tra tutte c'è quella della cugina Susy: “Cuginetta mia eri troppo giovane per andartene via da noi 18 anni compiuti 3 mesi fa, non si può accettare tutto questo. Adesso sei con gli angeli in paradiso e ad abbracciarti ci sarà lui il tuo papà, che tanto desideravi riabbracciare dopo 4 anni Riposa in pace cuginetta”. Già, perchéla giovanissima era stata da un lutto in passato. Aveva perso il padre e su Facebook scriveva spesso quanto le mancasse.